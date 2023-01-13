影／離婚男不滿無處可住！放火燒前妻屋4人竄逃 急派35輛消防車救援

已離婚7、8年的沈姓男子不滿無處可住，今天涉嫌跑到新北市土城區前妻住家兼工廠放火，縱火後前往土城警分局自行投案，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天上午11時許獲報土城區慶祥街發生火警，有大量火煙冒出，派遣35輛消防車、107人前往救援，現場為五金工廠，3層樓建築物，1樓有明顯火煙，火勢於11時32分熄滅，燒燬機台與紙箱，燃燒面積約15平方公尺。

消防人員分別引導65歲林姓女子及其兒子與員工三名男子共4位民眾逃出，無大礙不需就醫。林女獲報救後向警方表示，是其前夫沈姓男子（68歲）涉嫌縱火。

據了解，沈姓男子（68歲）放火後，今天中午12時許，自行前往土城警分局投案。經查，沈男與林女為前夫與前妻關係，沈男於7、8年前離婚後，因無工作居無定所，疑因離婚後無地方居住，因而心生怨恨，今天到加油站購買一桶汽油後，再至前妻住所縱火。