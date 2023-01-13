士林8分鐘2火災 警查出男不滿纏訟、遭檢舉而縱火報復

台北市士林區昨晚6時許在8分鐘內傳出2起火警，警方介入發現皆屬人為縱火，郭姓男子涉有重嫌，循線追人後，郭男坦言因糾紛縱火，警詢後依縱火罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，58歲郭男昨晚6時許接連在士林區重慶北路四段、永平街民宅外縱火，所幸未釀傷亡，員警介入調查後發現2起火災皆是人為縱火引起，調閱監視器畫面鎖定郭男，晚間8時許循線在社中街查獲郭男到案，在其身上查扣作案用打火機。

據悉，郭男家住重慶北路，曾因噪音問題遭鄰居檢舉，另與人纏訟，對方曾在永平街民宅租屋，郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。