聽新聞
test
0:00 / 0:00
士林8分鐘2火災 警查出男不滿纏訟、遭檢舉而縱火報復
台北市士林區昨晚6時許在8分鐘內傳出2起火警，警方介入發現皆屬人為縱火，郭姓男子涉有重嫌，循線追人後，郭男坦言因糾紛縱火，警詢後依縱火罪嫌移送士林地檢署偵辦。
警方調查，58歲郭男昨晚6時許接連在士林區重慶北路四段、永平街民宅外縱火，所幸未釀傷亡，員警介入調查後發現2起火災皆是人為縱火引起，調閱監視器畫面鎖定郭男，晚間8時許循線在社中街查獲郭男到案，在其身上查扣作案用打火機。
據悉，郭男家住重慶北路，曾因噪音問題遭鄰居檢舉，另與人纏訟，對方曾在永平街民宅租屋，郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。
警方表示，全案詢後依縱火罪嫌將郭男送辦，並建請羈押；年節期間警方將持續維護治安，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言