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士林8分鐘2火災 警查出男不滿纏訟、遭檢舉而縱火報復

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區昨晚6時許在8分鐘內傳出2起火警，警方介入發現皆屬人為縱火，郭姓男子涉有重嫌，循線追人後，郭男坦言因糾紛縱火，警詢後依縱火罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，58歲郭男昨晚6時許接連在士林區重慶北路四段、永平街民宅外縱火，所幸未釀傷亡，員警介入調查後發現2起火災皆是人為縱火引起，調閱監視器畫面鎖定郭男，晚間8時許循線在社中街查獲郭男到案，在其身上查扣作案用打火機。

據悉，郭男家住重慶北路，曾因噪音問題遭鄰居檢舉，另與人纏訟，對方曾在永平街民宅租屋，郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。

警方表示，全案詢後依縱火罪嫌將郭男送辦，並建請羈押；年節期間警方將持續維護治安，有心人士切勿心存僥倖，以身試法。

郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。記者李隆揆／翻攝
郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。記者李隆揆／翻攝
郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。記者李隆揆／翻攝
郭心生不滿，不久前到加油站買好汽油，昨分別對鄰居、訴訟對造住處縱火。記者李隆揆／翻攝

縱火 加油站 監視器

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