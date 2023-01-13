彰化縣入冬多起住宅工廠電線走火 消防局教「先摸先知」

入冬後，彰化縣發生多起線路走火的火警，消防局第三大隊今天到埔心大潤發（俗稱員林大潤發）檢查消防設施，並指導大潤發員工自衛編組演練救災，民眾聽到警報鈴大作和廣播「現在發生火災」都配合疏散，前往安全地點避難。

埔心大潤發張燈結綵，貨架陳列各式各樣春節應景食品，民眾在不同產區域域選購，聽見「現在發生火災，請勿驚慌…。」都跟著大潤發員工安檢課人員，分往各區安全地點避難，待演練結束繼續採購。

第三大隊隊長詹江洲說，辦年貨人潮多，民眾到公共場所應先了解逃生路徑，注意逃生通道是否堆滿貨物不夠暢通，一旦遇上火警應找逃生出口，遵照消防指引離開現場，至於一般住家最好每個房間、廚房、走廊、樓梯、廚房、客廳、神明廳都安裝住宅警報器。

詹江洲又說，公共場所和住宅發生火災的因素概分兩大類，公共場所常因用火、用電不慎致災，住宅常與煮食、線路走火有關，如果建築超過30年，線路算是老舊，消防局建議檢查配線，必要時全面更換。