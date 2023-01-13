2百年古廟被偷5千香油錢 警3小時逮嫌辯只偷6百

新北市三峽區鄭姓男子，上個月（2022年12月）22日潛入福安宮，用鐵絲黏雙面膠，釣得金元寶箱內5千元香油錢逃逸。三峽警方獲報，3小時后循線將人逮捕，偵詢時，他辯稱僅偷得6百元現鈔，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經調查，鄭姓男子（53歲）從事粗工居無定所，每每毒癮來犯又無錢吸食，便會四處行竊。上個月（2022年12月）22日凌晨1時許，他騎車經過新北市三峽區民權街福安宮，突生歹念，他將一條黏有雙面膠帶的鐵絲，伸入金元寶造型的香油箱內，偷走5千元香油錢。

不巧，有民眾經過職眼看著，鄭男心虛將犯案工具棄置在內，旋即逮著贓款騎車逃逸。當日上午廟方打掃發現，香油筒上方進錢孔，有張百元大鈔，洞口外遺留一條鐵絲線，直覺香油錢被偷。