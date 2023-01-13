聽新聞
test
0:00 / 0:00
2百年古廟被偷5千香油錢 警3小時逮嫌辯只偷6百
新北市三峽區鄭姓男子，上個月（2022年12月）22日潛入福安宮，用鐵絲黏雙面膠，釣得金元寶箱內5千元香油錢逃逸。三峽警方獲報，3小時后循線將人逮捕，偵詢時，他辯稱僅偷得6百元現鈔，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
經調查，鄭姓男子（53歲）從事粗工居無定所，每每毒癮來犯又無錢吸食，便會四處行竊。上個月（2022年12月）22日凌晨1時許，他騎車經過新北市三峽區民權街福安宮，突生歹念，他將一條黏有雙面膠帶的鐵絲，伸入金元寶造型的香油箱內，偷走5千元香油錢。
不巧，有民眾經過職眼看著，鄭男心虛將犯案工具棄置在內，旋即逮著贓款騎車逃逸。當日上午廟方打掃發現，香油筒上方進錢孔，有張百元大鈔，洞口外遺留一條鐵絲線，直覺香油錢被偷。
自行清點共損失5千元香油錢，旋即調閱監視器畫面，向轄區警方報案，經警方以監視器畫面，鎖定有毒品前科的鄭姓男子涉案，於3小時后，在鶯歌區將人逮捕到案，帶回偵辦，這才知道鄭男還是通緝犯。偵詢時鄭男辯稱僅偷得6百元，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言