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年前通行費詐騙猖獗 遠通「一會三不會」原則籲勿點擊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

農曆春節將至，遠通電收表示，詐騙集團看準民眾開車出遊需求，近期假借該公司名義廣發通行費詐騙電子郵件，企圖誘導民眾點擊不明網址進行盜刷，因此提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件。

遠通電收指出，近日客服接獲民眾反映，收到不明通行費繳費電子郵件的案件明顯增加，詐騙集團用亂槍打鳥的方式廣發email，同時附上不明連結網址要求收件者點擊刷卡繳費。該公司除已即時向165報案阻斷連結網址，也提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件，若有疑慮可洽遠通客服專線02-77161998確認。

遠通電收表示，電子郵件主旨與內容皆「會」直接顯示收件人車號；除非用路人主動申請，遠通「不會」主動寄送通行費相關電子郵件；內容「不會」附帶連結網址要民眾點擊繳費；內容「不會」使用簡體中文。

遠通電收呼籲掌握「一會三不會」原則，提防通行費詐騙郵件。圖／遠通電收提供
遠通電收呼籲掌握「一會三不會」原則，提防通行費詐騙郵件。圖／遠通電收提供

詐騙集團 客服

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