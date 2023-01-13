年前通行費詐騙猖獗 遠通「一會三不會」原則籲勿點擊
農曆春節將至，遠通電收表示，詐騙集團看準民眾開車出遊需求，近期假借該公司名義廣發通行費詐騙電子郵件，企圖誘導民眾點擊不明網址進行盜刷，因此提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件。
遠通電收指出，近日客服接獲民眾反映，收到不明通行費繳費電子郵件的案件明顯增加，詐騙集團用亂槍打鳥的方式廣發email，同時附上不明連結網址要求收件者點擊刷卡繳費。該公司除已即時向165報案阻斷連結網址，也提供「一會三不會」原則，幫助用路人辨識通行費詐騙郵件，若有疑慮可洽遠通客服專線02-77161998確認。
遠通電收表示，電子郵件主旨與內容皆「會」直接顯示收件人車號；除非用路人主動申請，遠通「不會」主動寄送通行費相關電子郵件；內容「不會」附帶連結網址要民眾點擊繳費；內容「不會」使用簡體中文。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言