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北市大同頂加起火奪命 死者近半年多次揚言想不開

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市消防局表示，昨深夜11時許獲報，大同區大龍街79巷內民宅有人開瓦斯欲輕生。記者李隆揆／攝影
台北市消防局表示，昨深夜11時許獲報，大同區大龍街79巷內民宅有人開瓦斯欲輕生。記者李隆揆／攝影
吳姓男子無業，長期酗酒、揚言輕生，昨午情緒失控，由員警陪同就醫，未料其住處深夜起火，滅火後吳男已陳屍屋中，警消初查後排除外力介入，將報請檢方相驗。

台北市消防局表示，昨深夜11時許獲報，大同區大龍街79巷內民宅有人開瓦斯欲輕生，派員到場發現現場5層樓民宅頂加起火，布水線灌救後，今晨0時許撲滅火勢，但屋中1名男子明顯死亡，已成焦屍。

警方調查，死者為54歲吳姓男子，平時無業、有飲酒習慣，近半年時常酒醉鬧事、揚言輕生，也因此常與子女爭吵，獨居在起火戶中；昨下午吳男曾鬧輕生，員警勸說後，才由員警陪同就醫。

昨深夜轄區警方獲報吳男住處傳出氣爆聲響，查明死者身分並勘驗現場後，初步未發現有外力介入跡象、排除他殺可能，後續報請檢方相驗。

吳男兒子今晨1時獲悉噩耗趕赴現場，聽聞消防員表示屋中有1男屍，崩潰跪地痛哭，還一度癱軟倒地。警方呼籲，自殺解決不了問題，卻留給家人無比悲痛，民眾若有心理困擾，應積極尋求協助。

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獨居 兒子

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