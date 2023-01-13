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消防員提醒裝安裝住警器！意外曝存摺「年終金額」 引網熱議

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣消防局第二大隊最近於臉書發文提醒大家要安裝住警器，維護居家安全，文中貼出一本存摺提醒年終獎金「可以這樣花」，消防員年終獎金引發討論。圖／翻攝自臉書
彰化縣消防局第二大隊最近於臉書發文提醒大家要安裝住警器，維護居家安全，文中貼出一本存摺提醒年終獎金「可以這樣花」，消防員年終獎金引發討論。圖／翻攝自臉書
彰化縣消防局第二大隊最近於臉書發文提醒大家要安裝住警器，維護居家安全，文中貼出一本存摺提醒年終獎金「可以這樣花」，沒想到大家眼睛一亮的是存摺中年終獎金竟有16萬多元，直呼好羨慕消防員，甚至引發口水論戰，不少人也說「這是汗水跟命換來的，這金額還太少了」。

這篇宣傳安裝住警器的發文貼出一本存摺，提醒大家「年終下來了，錢就是要這樣花」，有一種安全，可以花小小的錢買到，一旦危害發生時，它會發出警報大聲的提醒你發生火災，年終下來了，除了犒賞自己，別忘了，居家安全很重要，住宅用火災警報器，一個不嫌少，二個恰恰好，三個不嫌多，四個免煩惱。

不過這篇防火宣傳文卻意外引發年終獎金討論，文章觸及率竟然已破6百萬人，按讚數有2.4萬，已有1400多則留言討論，原來大家眼睛一亮的是存摺中薪資匯入5萬多，但年終獎金竟168888，意外引發討論消防員的年終獎金有多少?

有網友苦悶的說「我年終只有5000」，有人接力「沒事，我0元」、「除了羨慕不知道該說什麼」，但有更多網友留言說「太少了，用生命換來的」、「拜託一下這是賣命的消防人員，年終這樣叫很好？」、「謝謝消防員們！我們的英雄」、「羨慕的話，快去考消防員」「對於第一線的消防弟兄來說這真的有點少，希望你們以自身安全為重，永遠平安」。

事實上存摺上的年終獎金是虛構，取諧音給大家「發發發」，那消防員的年終到底是多少？第二大隊臉書小編小隊長劉駿禹說，剛進來的消防員薪水大概5、6萬元，年終獎金一個半月，再加半個月到2個月不等的考績獎金，年終加考績多數人是可以拿到十幾萬元，所以歡迎大家來報考消防員，加入服務行列。

劉駿禹說，最重要的是要宣導大家要安裝住警器，目前一個市價約500多元，少少的錢，但在發生火災時的即時提醒，可將危害降到最小。

彰化縣消防局第二大隊最近於臉書發文提醒大家要安裝住警器，維護居家安全，文中貼出一本存摺提醒年終獎金「可以這樣花」，消防員年終獎金引發討論。圖／翻攝自臉書
彰化縣消防局第二大隊最近於臉書發文提醒大家要安裝住警器，維護居家安全，文中貼出一本存摺提醒年終獎金「可以這樣花」，消防員年終獎金引發討論。圖／翻攝自臉書

消防員 火災

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