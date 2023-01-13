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國道3號彰化段小貨車被火勢吞沒 車道暫封閉回堵2公里

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國道3號北向199.4公里今天接近中午一輛小貨車火燒車，火勢吞沒整輛車，相當嚇人。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號北向199.4公里今天接近中午一輛小貨車火燒車，火勢吞沒整輛車，相當嚇人。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號北向199.4公里今天接近中午一輛小貨車火燒車，火勢吞沒整輛車，相當嚇人，彰化消防局接獲通報前往灌救，幸好車上兩人已提早下車，未有人受傷，但該意外造成現場回堵約2公里，正在疏導中。

國道七隊指出，上午11時36分點多在北向199.4公里快官路段謝姓男子駕駛一輛自小貨車，因不明原因起火燃燒，勤指中心立即指派巡邏車前往警戒，並通報台中市、彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理。

經了解，這輛小貨車行經該路段時，駕駛驚覺車輛異常，將車停在外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，火勢猛烈整部車燒到僅剩骨架，所幸無人受傷且未波及其他車輛。由於現場火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉中線車道、外側車道及外側路肩，11時59分事故車輛火勢撲滅，並待降溫後續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人平時務必做好車輛定期保養，上路前並檢查車輛狀況，若發現車況異常應及時送修處理，行進中發覺車內有異味或有煙冒出，為顧及自身及他人安全，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援，若車輛無法滑離車道時，除應立即顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌，車上乘員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

國道3號北向199.4公里今天接近中午一輛小貨車火燒車，火勢吞沒整輛車，相當嚇人。圖／翻攝彰化踢爆網
國道3號北向199.4公里今天接近中午一輛小貨車火燒車，火勢吞沒整輛車，相當嚇人。圖／翻攝彰化踢爆網

車道 國道

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