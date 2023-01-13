男子提款100萬稱「要買遊戲王卡」 警見一訊息識破他

高雄27歲男子近日到銀行提款，卻被行員發現疑似提領警示帳戶存款，通報員警。男子向警方辯稱，是幫朋友的朋友介紹的客戶，上網購買「遊戲王卡」，但警方查閱男子手機，卻發現他向不明人士通報「有鴿子」，男子見事跡敗露才坦承自己是詐騙車手。

仁武分局澄觀派出所員警10日下午3時許，接獲轄區臺灣銀行行員通報，現場27歲陳姓男子，近期頻繁提領警示帳戶存款，銀行還收到警示帳戶的金融聯防通報單，表示該帳戶可能被用於違法情事。

警方到場詢問陳男，他供稱，提款是要幫朋友的朋友介紹的客戶「米米」，上露天拍賣網站購買「遊戲王卡」，款項是由日本的朋友委託台灣的朋友匯進帳戶。

警方要求陳男提供帳戶相關資料，查出該帳戶因為先前有民眾到南投縣派出所報案遭人詐騙，被設為警示帳戶，如帳戶有活動，銀行就會收到金融聯防通報單，能即時轉報員警追查。

警方多次詢問，陳男說詞反覆，一開始說代購遊戲王卡，後來又說從事虛擬貨幣買賣，直到員警從陳男手機發現他向不明人士通報「有鴿子」的訊息，陳見事跡敗露，才坦言自己是詐騙車手，已提領5次款項，金額達新台幣100萬元。