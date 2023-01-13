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影／繩索鬆脫！50桶油漆掉地面 北宜公路被染白 往北市單線雙向通行

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，目前該段北宜公路封路清理，由對向往台北市方向改採單線雙向通行，警方呼籲駕駛用路人提早改道。

新店警方今天上午近10時獲報，新店區北宜路一段90號前，由新北市往宜蘭方向有大量油漆掉落路面造成交通阻礙，警方到場發現許姓男子（47歲）駕駛大貨車從桃園市大園區出發，載運約10噸桶裝油漆，行經新北市新店區欲前往宜蘭。

在新店區北宜公路一段疑似固定繩索鬆脫，導致使所承載油漆桶大量脫落，造成油漆翻到，影響範圍單向兩個車道，油漬範圍約長30公尺、寬10公尺，掉落的油漆桶約50個。

新店警分局調遣碧潭派出所及交通分隊共6名員警在現場執行交通管制，目前採採單側雙向通行，並通知公路總局景美工務段派員協助清理，新北市環保局人員也到場，依違反廢棄物清理法開單告發。

許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝
許姓男子今天駕大貨車行經新北市新店區北宜公路時，疑似固定繩索鬆脫，車上載運的油漆桶散落一地，導致往宜蘭方向兩線車道滿都是白色油漆，範圍約長30公尺、寬10公尺，十分誇張。記者王長鼎／翻攝

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