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已結束任務...民間救護車82公里超速 偷改紀錄想躲罰單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子在民間救護車擔任隨車助手，結束載送病人任務，回程時馬姓司機仍在市區以時速82公里超速被拍照舉發，謝為規避罰單涉嫌竄改到院時間，企圖營造超速時仍在救護行為內；檢警比對監視器、醫院紀錄，發現確有塗改、行車刻意迴轉，偵結依偽造文書罪嫌起訴謝。

檢警調查，謝男（22歲）負責救護業務、登載救護紀錄表，去年6月21日他和馬姓司機出勤時，經駕駛民間救護車已經將患者送達醫院於1點26分結束任務，回程1點31分經北區中清路、五義街口仍超速行駛，結果被測速照相機拍攝、在場員警發現予以舉發。

但謝男為了規避罰單，竟在「救護紀錄表」上送達醫院時間從1點26分竄改成1點36分，直到公司收到超速罰單後，公司不知情工作人員以為當時仍在執勤期間被拍超速，因此向台中市交通裁決處申訴。

台中交裁處再函詢警方，經第2分局警員調閱醫院留存紀錄比對、監視器畫面等，發現該輛民間救護車遭拍照時行進方向不符，且有特意迴轉查探測速照相機的異常行為，而發現張涉嫌塗改到院時間一事。

檢方比對紀錄，該輛民間救護車當天1點26分抵達醫院，與醫院所載的「到達現場時間」、「到院時間」相符，且謝男登載的紀錄表時間上「1點36分」上的「3」有明顯不自然加重彎折、不連續筆跡，也和醫院留存紀錄不符。

另勘驗路口監視器也發現，民間救護車結束任務後卻因時速82公里被拍照，且拍照後車子隨即驟降車速，之後又在下一個路口迴轉，並再次迴轉經被拍照地點還提前減速，並無明顯執行救護任務。

檢方偵結依偽造文書罪嫌起訴謝，檢方也說，謝男雖辯稱他是從事通報時間以外相關救護行為（載送氧氣瓶），但本件就算寬認執行救護任務之範圍非限於通報時起，能否因而免除交通罰鍰等申訴認定，但仍不能據此合理化塗改已登載的救護紀錄，導致救護單位、警方混淆。 

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

救護車 監視器 罰單

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