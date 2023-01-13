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內政部公布去年詐騙手法前3名 假網路拍賣位居榜首

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

內政部今天公布去年詐騙手法前3名，分別為假網路拍賣、假投資及解除分期付款，提醒國人遇有任何可疑狀況，或是面對不熟悉的投資模式應謹慎判別，再三考量切勿急躁，並立即撥打110或165反詐騙諮詢專線主動求證。

去年詐騙手法以假網路拍賣排名第一，詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡。內政部提醒，商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。

「假投資」排名第二，詐騙集團常利用濫發簡訊吸引民眾點擊連結加入LINE，或以社群軟體丟陌生訊息主動認識，慫恿民眾操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等，用高獲利吸引民眾投資，初期小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒立即音訊全無，讓被害人求償無門。

內政部表示，高獲利必定伴隨高風險，在投資前應做足功課，只要標榜穩賺不賠、保證獲利的一定就是詐騙。

解除分期付款排名第三，詐騙集團竊取網路個資後，假冒客服及銀行人員的模式詐騙，佯稱訂單出錯導致重複分期扣款，需配合操作ATM才能取消，藉機詐財得逞。

內政部呼籲，不管詐騙手法如何變化，小心求證為防詐不二法門，民眾若接獲疑似詐騙電話、假投資廣告或陌生簡訊要求加入LINE ID等情形，可利用165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/)，直接至搜尋欄位打上關鍵字，即可查詢是否為遭通報過的電話、網站、LINE ID或其他詐騙資料。

內政部今天公布去年詐騙手法前3名，分別為假網路拍賣、假投資及解除分期付款。圖／內政部提供
內政部今天公布去年詐騙手法前3名，分別為假網路拍賣、假投資及解除分期付款。圖／內政部提供

詐騙集團 內政部 LINE

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