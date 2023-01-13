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台中遊覽車追撞小貨車 乘客、司機4名傷者送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今上午傳出遊覽車追撞事故，現場疑似變換車道未注意，遊覽車追撞前方的1輛小貨車後，後面再遭2輛小客車追撞，包括遊覽車上3名女乘客、小貨車駕駛等受有擦挫傷，一共4名傷者送醫所幸均無大礙，詳細肇事原因仍待警方釐清。

台中市消防局今上午9點多獲報，南屯區五權西路三段國道橋下有追撞事故，並有多人受傷，出動春社、工業區分隊到場，包括64歲小貨車駕駛脖子痛，另遊覽車上3名30多歲女乘客有擦挫傷，4名傷者均送台中榮總醫院，所幸均意識清楚無生命危險。

台中第4分局初步調查，遊覽車吳姓駕駛上午沿南屯交流道下五權西路往市區方向行駛，因變換車道追撞小貨車、2輛小客車，現場一共4車事故。

警方統計遊覽車上連同司機、乘客共21人，其中3名乘客、小貨車駕駛受傷，現場由春社派出所、交通分隊處理，詳細肇事責任有待釐清。

台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝
台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝
台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝
台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝
台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝
台中遊覽車和小貨車追撞。記者曾健祐／翻攝

遊覽車 台中市

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