留意號碼藏「880」！不只千元偽鈔流竄 雲林小吃收到同號百鈔

北港一家小吃店收到序號都一樣的百元偽鈔，警方著手調查並提醒店家要小心。記者蔡維斌／翻攝 新年到，不僅只有千元偽鈔流竄！最近也出現百元假鈔，雲林縣北港鎮一家小吃店昨天收到2張百元鈔票，編號均為「CQ281880VJ」，已調出監視器鎖定使用者並報警，北港分局已著手調查，並提醒店家多留意防偽，不要因面額較小就疏忽，兩天來，消息在網路傳開，許多店家收鈔口訣「不收880」。

一般人收到百元鈔票不會特別注意防偽，其實面額愈小愈容易收到假鈔，三年前雲林縣查獲國內最大的偽鈔製造工廠，主嫌的一本製程記事薄，就記錄百元鈔流通最佳，當時查獲的偽鈔，百元鈔數量相當多，可見百元假鈔可能流竄更多。警方提醒民眾不管是百元鈔或千元鈔，都要留意鈔票紙質、防偽線、變色油墨是否有異，以免吃虧上當。

北港鎮1家賣麵的小吃店昨天發現兩張百元鈔，紙質和一般不同，摸起來怪怪的，仔細一看，鈔票的序號竟然都一樣「CQ281880VJ」，店家馬上報警並調閱監視器，鎖定1名男子曾以百元偽鈔，買了2次香腸，小本生意收到偽鈔「虧很大」，業者無奈指小生意很忙，很少會留意百元鈔，這年頭萬物齊漲，竟還出現假鈔，生意真難做。

百元假鈔馬上在網路流傳，網友留言也指其他地方也曾收到百元偽鈔，使得兩天來許多店家人人自危，記者今天走訪一家手機膜店，換手機膜，給錢和找錢時，店家都都小心翼翼，千元或五百元鈔必要防偽，現在連百元鈔也得注意，店家說，880百元鈔已沒人敢收，但不知還有沒有其他號碼，請警方或其他店家一旦發現也盡快在網路公布，大家多留意就可減少損失。

北港分局指出，警方已著手調查，百元金額雖不大，但很容易在市面流竄，警方會積極追查溯源，也提醒民眾收錢時務必掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3要訣。