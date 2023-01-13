7旬獨居翁中風倒地困屋內 龜山警機智化危機
桃園市龜山區一名70歲謝姓男子中風行動不便，昨晚下床又不甚摔倒，全身無力癱軟在地，但因為大門深鎖，奮力呼救鄰居也幫不上忙，最後是警方出馬，才化解危機。
龜山警方指出，坪頂派出所昨天晚間接獲謝男鄰居報案，指謝男受困屋內無法自行脫困，而員警趕抵現場時，謝男尚能應答，但全身無力，無法自己起身。由於已過店家打烊時間，員警後來是利用廢棄曬衣感和衣架自製鐵鉤，從窗戶勾出屋內鑰匙，才助謝男脫困。事後，謝男表示自己只是手腳無力無法起身，無其他大礙，不須送醫，但員警仍不放心，於是通知家人多注意狀況。
坪頂派出所所長孫維鴻表示，家中若有獨居長者，應多加注意其身體與起居，建議安裝相關設備隨時觀察，或者每天固定時間聯繫，防範意外。
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