89歲勇伯耍特技「一人騎兩車」 偷車手法讓警看傻眼

高雄89歲謝姓老翁為楠梓區慣竊，日前騎單車外出，看到捷運站有另一台單車未上鎖，便一手騎著自己的單車，另一隻手牽偷來的單車，憑高超的平衡感把車偷走；事後車主發現遭竊報警，警循線找到竊嫌，通知人到案說明，他卻矢口否認犯行，還堅稱兩台車都是自己的，警詢後，將他依法函送。

楠梓警分局後勁派出所去年12月29日6時許，接獲18歲的王男報案稱，他的單車停放在楠梓加工區捷運站旁遭竊；他還說，當天上午7時許還把車放在自行車停車格內，為了趕上學，才忘了鎖，未料放學要牽車，才發現單車不翼而飛。

警方獲報展開調查，發現謝姓老翁當天騎著單車在捷運站附近徘徊，形跡可疑，接著鎖定王男的單車後，便一手騎著自己的單車，另一隻手牽偷來的單車，憑高超的平衡感把車偷走。

此舉就連承辦員警看了都相當傻眼，高齡89歲的老人，為了偷車卻能做出邊騎單車邊牽車的高難度技巧。

警方確認犯嫌身分後，通知謝姓老翁到案說明，他直到今年1月10日才到案；不過仍矢口否認犯行，還聲稱兩台單車都是自己的。