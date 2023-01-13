北市大同頂加起火奪命 男到場跪地崩潰痛哭欲闖起火戶

台北市大同區一處民宅頂加昨深夜起火，滅火後發現屋內一名男子明顯死亡已成焦屍，警方封鎖現場展開調查，凌晨時分1名男子到場詢問情況，知悉有男子命喪屋中，突然崩潰跪地痛哭。

台北市消防局表示，昨深夜11時48分獲報，大同區大龍街79巷內民宅貌似有人開瓦斯欲輕生，警消到場發現現場5層樓民宅頂樓加蓋冒出火舌，立刻呼叫支援到場灌救，火勢在今晨0時12分撲滅，屋中發現1具男性焦屍，已明顯死亡。

據悉，一位50多歲男子平時住在起火戶，昨天下午曾揚言輕生，送醫治療，未料深夜發生火災，釀出人命。

男子的兒子凌晨1時許出現在現場，詢問現場消防員「你說上面（起火戶）有人，胖的瘦的？」消防員回答「一個男的」，該男子旋即轉頭落淚，崩潰痛哭、跪地大叫，一度想闖入案發現場，現場人員攔阻勸說後才打消念頭，但仍情緒激動，癱軟倒地。

現場人員指出，死者成焦屍，目前未能判斷確切身分，但起火戶與昨午獲報男子住處吻合，確切案情仍待進一步釐清。