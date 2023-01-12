影／清晨酒駕撞死人…傍晚落網酒測值0.06 移送檢方複訊

高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，行經基隆市中正路時，撞上走路穿越道路的陳姓男子，造成陳當場慘死。高肇事後逃逸，警方發簡訊要他勇於出來面對，傍晚接到回覆後，持拘票將他帶回偵訊。高經酒測數值為0.06mg/l，今晚被依公共危險罪及過失致死罪嫌送辦。

基隆市住在正濱地區的50多歲陳姓男子，今天清晨5點半多出門上班，先到中正路一家超商買咖啡後，要過馬路到對面站牌搭公車時，被20多歲高男開車撞上。高男的車速相當快，陳男遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，當場死亡。

高男疑因擔心酒駕曝光，肇事後加速逃逸，把車開到2公里多外的碧砂漁港停車場停放。警方不久就找到這輛車，但高男已離開，當時還不知道他的身分。

員警查出涉案車輛登記在基隆市新豐街高父名下，前往高家找人時，高父還在睡覺。高父說，這輛車是上大夜班的兒子在使用，不知道發生車禍，也不知道兒子去向。

高男棄車逃逸後一直在外地閒逛，直到傍晚才聯繫警二分局偵查隊1名小隊長，相約在基隆長庚醫院附近見面。員警持拘票將他逮捕，帶回警二分局偵詢後，晚間移送基隆地檢署檢察官複訊。

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