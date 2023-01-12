新店男區公所申請補助不成大吵大鬧 亮刀劃傷員警臉部

徐姓男子今天到新店區公所申請補助，疑條件不符無法請領與公所人員發生爭執當場大吵大鬧，又不滿新店警分局碧潭派出所員警到場處理，不僅出言辱罵還涉嫌持折疊刀劃傷員警臉部，當場被依現行犯壓制逮捕。警詢後依妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。

新店警分局今天下午5時20分獲報，新店區公所8樓有洽公民眾與公所人員發生口角糾紛，當眾大吵大鬧。轄區碧潭派出所線上巡邏警網楊姓員警等人獲報到場時，與公所人員發生爭執的徐姓男子（25歲）見員警到場處理，原本已平緩的情緒突然暴怒。

徐男先是出言辱罵，竟突然拿出一把摺疊刀揮舞，楊姓員警（25歲）上前制止時，遭徐男涉嫌持刀劃傷臉部，長約8公分刀傷，仍負傷將徐男壓制在地，依現行犯逮捕，公所人員也叫救護車將楊員送往耕莘醫院，經治療後已無大礙。