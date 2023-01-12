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影／又是酒駕惹的禍！金門賓士男酒後開車撞死7旬老翁

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧鄉環島西路二段近金門大學路段在今天清晨5時許發生一起死亡車禍，7旬的陳姓老翁騎乘機車沿環島西路二段往救國團方向行駛，被駕駛賓士車的張姓男子從後方追撞，造成陳姓老翁傷重當場死亡，張姓男子酒測值為0.7MG/L，將依過失致死及公共危險罪移送福建金門地方檢察署，詳細肇事原因將由金城分局釐清。

金門又發生一起死亡車禍！這件消息，今天一整天都在金門的各大社群引起熱議，不少網友都扮演起柯南，有網友說疑似有「頂包」情況， 原來是一開始，同車的女性友人，還跟到場的警消說是自己開的車，直到警方抽絲剝繭，找到證據，張姓駕駛才承認開車的是他。

還有網友也說，賓士男應該是續攤完，要開車回家，因為該路段的天色昏暗，不慎撞上老翁，加上賓士車停下來的地點與車禍事故地點，相隔有幾百公尺，感覺駕駛沒有在第一時間停下車來，也有「肇逃」的嫌疑。

從現場的情況看來，陳姓老翁的重型機車，整個被撞成一堆廢鐵；而張姓男子的賓士車左前方引擎蓋也整個掀起，研判車速應該很快。

金城分局表示，陳姓老翁騎乘機車在靠近金門大學前路段遭同向後方由張姓男子駕駛的自小客車追撞，造成自小客車前車頭及普重機車後車尾嚴重毀損，陳姓駕駛傷重到院前己死亡，警方初步調查張姓駕駛有酒後駕車行為，測得酒測值為0.7MG/L，將依過失致死及公共危險罪移送福建金門地方檢察署。

金城分局表示，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條提高刑責修正，最高可處新臺幣36萬元罰鍰，肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領及酒駕再犯之處罰刑責，因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門賓士男在今天清晨結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁當場傷重死亡。圖／警方提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門賓士男在今天清晨結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁當場傷重死亡。圖／警方提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門賓士男在今天清晨結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁的機車成為一堆廢鐵。圖／警方提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門賓士男在今天清晨結束續攤返家時，疑似追撞騎機車的陳姓老翁，老翁的機車成為一堆廢鐵。圖／警方提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門發生一起死亡車禍，肇事的白色賓士車與陳姓老翁的機車車體，受損嚴重。圖／讀者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門發生一起死亡車禍，肇事的白色賓士車與陳姓老翁的機車車體，受損嚴重。圖／讀者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 車禍 酒測 酒駕

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