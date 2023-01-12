快訊

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

連城隍爺也看不過去 台南偷鞋賊參拜時當場被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

45歲陳姓男子前晚在台南中西區青年路東市場內遊蕩，發現某鞋商的倉庫未上鎖，竟擅入竊取一雙市價約千元棕色勃肯鞋，並將自身原穿著拖鞋遺留現場。台南市警二分局據報後，鎖定其特徵，員警行經台灣府城隍廟時，發現陳高舉雙手膜拜神明，腳上正穿著行竊得手鞋子當場被逮。

警方調查，業者昨天上午營業時發現鞋子遭竊，即向博愛派出所報案。員警到場勘察並調閱市場周邊監視器，雖鎖定犯嫌特徵及穿著，但仍無法辨別其真實身分。

代理所長林盟爵因配合東嶽殿及該所熱心志工共同舉辦的寒冬捐助熱血活動，9時率員前往東嶽殿挽袖捐血，並實施防竊、防詐及交通安全宣導活動。

員警甫捐完血返所途中，行經青年路的台灣府城隍廟時，發現1名與查緝中竊賊神似的男子走入廟中，經追入查看，看見陳正虔誠高舉雙手膜拜神明，但員警馬上發現其腳上正穿著行竊得手鞋子，當場將他帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。

隨後，警方通知業者將遭竊的勃肯鞋領回，警員王品淞見陳無鞋可穿且身無分文，還自掏腰包至派出所對面商場購買1雙涼鞋供其穿著，以免赤腳凍傷了。

員警行經台灣府城隍廟時，發現1名與查緝中竊賊神似，經追入查看，看見陳男正虔誠高舉雙手膜拜神明，但員警馬上發現其腳上正穿著行竊得手鞋子。圖／讀者提供
員警行經台灣府城隍廟時，發現1名與查緝中竊賊神似，經追入查看，看見陳男正虔誠高舉雙手膜拜神明，但員警馬上發現其腳上正穿著行竊得手鞋子。圖／讀者提供
陳姓男子前晚9時許走入台南中西區青年路東市場內遊蕩。圖／讀者提供
陳姓男子前晚9時許走入台南中西區青年路東市場內遊蕩。圖／讀者提供

城隍廟 台南 青年

延伸閱讀

豐洲警友站長交接 承鋒智慧總經理陳宏圖上任

奇！南投元寶土地公廟擲立筊 「元寶雲」現天際

花旗估陸今年經濟增長5.3%

老翁摸黑搜刮檳榔攤 預謀行竊機車還停得老遠

相關新聞

影／桃園男涉侵占前女友BMW趴趴走 被警專實習生逮個正著

桃園市林姓男子以前女友名義買車，分手後對方多次接獲罰單、欠稅，卻不自己繳清，挨告侵占；警專實習生劉原昊今上午和桃園警分局...

北市騎士直行撞轉彎汽車 下巴重創狂噴血所幸送醫後無大礙

黃姓男子今午1時許騎乘機車行經台北市北投區承德路七段、公館路口，不慎撞上對向左轉汽車，黃下巴重創、鮮血直流，送醫後已無大...

連城隍爺也看不過去 台南偷鞋賊參拜時當場被逮

45歲陳姓男子前晚在台南中西區青年路東市場內遊蕩，發現某鞋商的倉庫未上鎖，竟擅入竊取一雙市價約千元棕色勃肯鞋，並將自身原...

誤認員警指揮受檢而闖紅燈 法官佛心撤紅單

劉姓男子去年3月27日深夜駕車，行經台南後壁區台一線282.5公里處遇上警方臨檢點，劉男稱遵從員警指揮進入臨檢點受檢，卻...

中壢夫婦遭詐欲投資虛擬幣險匯1100萬 2箱行李箱裝現金返家

桃園中壢昨下午3時許，73歲張姓老翁與68歲妻子欲至銀行匯款向友人借的1100萬元投資虛擬貨幣，行員察覺有異且欲匯款帳戶...

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

彰化縣陳姓男人本月5日怒拒為母親買菜，翌日「失蹤」，警方接報協尋失蹤人口報案，調閱附近監視錄影畫面沒看見陳男外出身影，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。