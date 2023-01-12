連城隍爺也看不過去 台南偷鞋賊參拜時當場被逮

45歲陳姓男子前晚在台南中西區青年路東市場內遊蕩，發現某鞋商的倉庫未上鎖，竟擅入竊取一雙市價約千元棕色勃肯鞋，並將自身原穿著拖鞋遺留現場。台南市警二分局據報後，鎖定其特徵，員警行經台灣府城隍廟時，發現陳高舉雙手膜拜神明，腳上正穿著行竊得手鞋子當場被逮。

警方調查，業者昨天上午營業時發現鞋子遭竊，即向博愛派出所報案。員警到場勘察並調閱市場周邊監視器，雖鎖定犯嫌特徵及穿著，但仍無法辨別其真實身分。

代理所長林盟爵因配合東嶽殿及該所熱心志工共同舉辦的寒冬捐助熱血活動，9時率員前往東嶽殿挽袖捐血，並實施防竊、防詐及交通安全宣導活動。

員警甫捐完血返所途中，行經青年路的台灣府城隍廟時，發現1名與查緝中竊賊神似的男子走入廟中，經追入查看，看見陳正虔誠高舉雙手膜拜神明，但員警馬上發現其腳上正穿著行竊得手鞋子，當場將他帶回調查，並依竊盜罪嫌送辦。