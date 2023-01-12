快訊

賴清德座談會台北場爆火花！高嘉瑜進場就遭砲轟 狂被喊「下台」

跨黨組社安網聯盟 籲改善社工待遇

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

立法院12日由綠委何志偉帶領成立「台灣社會安全網國際聯盟」。圖／台灣醒報記者 呂翔禾
立法院12日由綠委何志偉帶領成立「台灣社會安全網國際聯盟」。圖／台灣醒報記者 呂翔禾

疫情已讓家暴更嚴重，政府須更強化社會安全網！」民進黨立委何志偉、國民黨立委游毓蘭與時代力量立委王婉諭12日在立法院成立「台灣社會安全網國際聯盟」，游毓蘭也說，衛福部未來要加強司法精神治療，保障身精障者之餘也讓大眾安心。理常法律事務所律師吳沂錚呼籲，盼透過聯盟改善兒少權益、社工待遇。

加強社安網防家暴

現場也邀請衛福部次長王必勝、外交部國際組織司副司長蕭伊芳出席。何志偉表示，疫情讓人類的經濟與社會互動全面調整，從WHO等國際組織的統計發現，各國的家暴狀況愈來愈嚴重，雖然過去蔡總統有加強社會安全網，並在第二期計畫將預算從69億提升至407億，但還是需要有更多加強。

游毓蘭也說，我國從1995年通過《兒少性剝削條例》、1997年《性侵害防治法》、1998年《家暴防治法》，長期都透過立法，讓社會逐漸突破「法不入家門」的刻板印象。她指出，我國對於身精障者有許多保護，但在司法精神治療上需要投入更多努力，讓大眾能更安心。

王婉諭表示，加強社會安全網也是她從政的初衷，很高興看到行政院在第二期強化社會安全網的計畫中，投注更多關注精神衛生方面的資源，但針對6歲以下兒少的家暴預防還有改善的空間，希望能夠過打疫苗等方式，提前訪視，以增加政府與社區預防家暴的能力。

未保障兒少最佳權益

理常法律事務所律師吳沂錚則以實務工作者身分建議，《兒童權利公約》中最強調的是兒童的最佳利益，但以大法官111年5月27日做出的第8號憲法判決中發現，台灣相關部會並未落實保障兒童最佳利益，尤其是在「程序監理人」部分，希望能借鏡德國、歐盟與美國的例子，從立法與國際交流層面強化保障兒少。

她也說，許多現場社工人員都反映薪資待遇不佳，這樣使得好的人才不易繼續留下，以致台灣的社會安全網很難再進步。另外，吳沂錚也希望改善家暴案件的處理方式，從「安置受害者」改成「帶離加害者」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

【更多精采內容，詳見

家暴 疫情 社工

延伸閱讀

第3波疫情不會到4萬例？王必勝：小波段 盡快修正推估模型

成立「台灣社會安全網國際聯盟」立委盼借鏡國際經驗

政院通過發現金特別條例　立委批先斬後奏把立委當塑膠

蘇建榮稱還稅於民假議題 何志偉批官員腦袋不清楚不好

相關新聞

疑申請補助不成…新店男亮刀狠劃員警 臉部刀傷長達8公分

徐姓男子今天到新店區公所申請補助，疑條件不符無法請領與公所人員發生爭執當場大吵大鬧，又不滿新店警分局碧潭派出所員警到場處...

影／又是酒駕惹的禍！金門賓士男酒後開車撞死7旬老翁

金門金寧鄉環島西路二段近金門大學路段在今天清晨5時許發生一起死亡車禍，7旬的陳姓老翁騎乘機車沿環島西路二段往救國團方向行...

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

彰化縣陳姓男人本月5日怒拒為母親買菜，翌日「失蹤」，警方接報協尋失蹤人口報案，調閱附近監視錄影畫面沒看見陳男外出身影，就...

影／清晨酒駕撞死人…傍晚落網酒測值0.06 移送檢方複訊

高姓男子今天清晨涉嫌酒後駕車，行經基隆市中正路時，撞上走路穿越道路的陳姓男子，造成陳當場慘死。高肇事後逃逸，警方到傍晚才找到...

三重警察打錯人 民代要求市府全力協助被害人

新北市議員黃淑君今日在議會臨時會提出要求，請新北市警察局應積極協助三重受害黃姓民眾，避免警察同仁及受害民眾受到二次傷害。...

北市騎士直行撞轉彎汽車 下巴重創狂噴血…所幸送醫後無大礙

黃姓男子今午1時許騎乘機車行經台北市北投區承德路七段、公館路口，不慎撞上對向左轉汽車，黃下巴重創、鮮血直流，送醫後已無大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。