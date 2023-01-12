跨黨組社安網聯盟 籲改善社工待遇

立法院12日由綠委何志偉帶領成立「台灣社會安全網國際聯盟」。圖／台灣醒報記者 呂翔禾

「疫情已讓家暴更嚴重，政府須更強化社會安全網！」民進黨立委何志偉、國民黨立委游毓蘭與時代力量立委王婉諭12日在立法院成立「台灣社會安全網國際聯盟」，游毓蘭也說，衛福部未來要加強司法精神治療，保障身精障者之餘也讓大眾安心。理常法律事務所律師吳沂錚呼籲，盼透過聯盟改善兒少權益、社工待遇。

加強社安網防家暴

現場也邀請衛福部次長王必勝、外交部國際組織司副司長蕭伊芳出席。何志偉表示，疫情讓人類的經濟與社會互動全面調整，從WHO等國際組織的統計發現，各國的家暴狀況愈來愈嚴重，雖然過去蔡總統有加強社會安全網，並在第二期計畫將預算從69億提升至407億，但還是需要有更多加強。

游毓蘭也說，我國從1995年通過《兒少性剝削條例》、1997年《性侵害防治法》、1998年《家暴防治法》，長期都透過立法，讓社會逐漸突破「法不入家門」的刻板印象。她指出，我國對於身精障者有許多保護，但在司法精神治療上需要投入更多努力，讓大眾能更安心。

王婉諭表示，加強社會安全網也是她從政的初衷，很高興看到行政院在第二期強化社會安全網的計畫中，投注更多關注精神衛生方面的資源，但針對6歲以下兒少的家暴預防還有改善的空間，希望能夠過打疫苗等方式，提前訪視，以增加政府與社區預防家暴的能力。

未保障兒少最佳權益

理常法律事務所律師吳沂錚則以實務工作者身分建議，《兒童權利公約》中最強調的是兒童的最佳利益，但以大法官111年5月27日做出的第8號憲法判決中發現，台灣相關部會並未落實保障兒童最佳利益，尤其是在「程序監理人」部分，希望能借鏡德國、歐盟與美國的例子，從立法與國際交流層面強化保障兒少。

她也說，許多現場社工人員都反映薪資待遇不佳，這樣使得好的人才不易繼續留下，以致台灣的社會安全網很難再進步。另外，吳沂錚也希望改善家暴案件的處理方式，從「安置受害者」改成「帶離加害者」。

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