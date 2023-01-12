誤認員警指揮受檢而闖紅燈 法官佛心撤紅單

劉姓男子去年3月27日深夜駕車，行經台南後壁區台一線282.5公里處遇上警方臨檢點，劉男稱遵從員警指揮進入臨檢點受檢，卻遭舉發闖紅燈而裁罰2700元及記點3點，他提行政訴訟，法官勘驗現場畫面，認確有可能造成駕駛誤判員警是在指揮其進入臨檢點受檢，撤銷原處分。

劉表示，他約500公尺前即看見且確定前方有警方臨檢點，直至行駛至臨檢點前約100公尺處，因警方在內側快車道上擺置兩塊LED告示牌，且兩部巡邏車上和交通錐上也有閃光警示燈，使視覺產生混淆，看不清前方有燈光號誌。

他說，員警既分隔島缺口中間有擺放6支交通錐，禁止車輛進出及迴轉，他是遵從員警指揮依序進入臨檢點接受檢查，應無闖紅燈的違規情形。

台南市交通局指出，劉當晚11時15分許駕駛轎車，行經後壁區台一線282.5公里處闖紅燈，經警攔停製單舉發，違規事證明確，該局據此裁處罰鍰2700元，並記違規點數3點。

台南地院當庭勘驗員警採證光碟，勘驗結果發現該段影片長度14秒，畫面中可見該處有警方以交通錐及指示燈布置的攔查點。而此時後方路口的號誌顯示為紅燈，且畫面中同時拍攝到遠端及近端的號誌，此時候後方相當距離處可見到有另一輛轎車暫停中，該轎車位置與遠端號誌位置相當，應可認定是在路口另側停等紅燈。

影片第1秒時，錄影員警發出「喔」聲音，此時後方該輛停等紅燈的轎車開始往攔檢點駛來，此後該轎車於影片第12秒進入攔檢點，可見到是一輛白色轎車，此後該車進入攔檢點後影片結束。

劉到庭後也提出其手機上的行車紀錄器影片，經當庭勘驗，影像一開始是綠燈，行車過程中紅綠燈轉為黃燈再轉為紅燈，劉車輛行經路口時燈號為紅燈，對向安全島缺口用交通錐阻擋，有燈號及員警指揮停車受檢。

台南地院認為，該路口為T字形路口，唯一會有來車的安全島缺口經舉發機關以交通錐完全阻擋。既然員警將唯一可供通行的安全島缺口阻擋住後，該號誌實質上已無管制車輛的必要，加上攔檢點內持續有警示燈號及員警指揮棒燈號，指揮車輛通行的情形，實有可能造成轎車駕駛人產生臨檢點內的員警是在指揮其進入臨檢點接受臨檢的誤判情事，

且審酌劉行至該路口時，確有減緩車速後再滑行通過路口等跡象，認定劉稱是因臨檢點內舉發機關員警的指示才向前進入臨檢點，並非無理由。