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中壢夫婦遭詐欲投資虛擬幣險匯1100萬 2箱行李箱裝現金返家

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢昨下午3時許，73歲張姓老翁與68歲妻子欲至銀行匯款向友人借的1100萬元投資虛擬貨幣，行員察覺有異且欲匯款帳戶已被通報異常，請求員警協助，員警到場勸說才成功阻止老夫婦匯款。

中壢青埔張姓老夫婦昨欲匯款1100萬投資「虛擬幣」，不過行員擔心金額龐大有詐，警方到場向2人勸說，張姓夫婦才坦承該筆鉅款為向友人借款投資，並放棄匯款。

不過張姓夫婦最後仍決定將此款項部分歸還親友，故仍提領現金1100萬元，裝入自備2個大型行李箱中，再存放入家中的保險箱。警方因擔心老夫妻提領鉅款，易遭有心人士覬覦，就提供護鈔服務，駕駛巡邏車在旁護送老夫婦返回住處，讓老夫婦平安好過年。

警方提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，勿輕信網友來路不明之投資管道，小心求證仍為防詐不二法門」。

中壢張姓夫婦欲投資至銀行匯款1100萬元，警成功阻詐夫婦仍將1100萬元裝進行李箱帶走。記者翁唯真／翻攝
中壢張姓夫婦欲投資至銀行匯款1100萬元，警成功阻詐夫婦仍將1100萬元裝進行李箱帶走。記者翁唯真／翻攝
中壢張姓夫婦欲投資至銀行匯款1100萬元，警成功阻詐夫婦仍將1100萬元裝進行李箱帶走。記者翁唯真／翻攝
中壢張姓夫婦欲投資至銀行匯款1100萬元，警成功阻詐夫婦仍將1100萬元裝進行李箱帶走。記者翁唯真／翻攝

桃園 虛擬貨幣 詐騙

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