快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

空拍／蘇花公路坍方多嚴重？從空中看大清水隧道巨石阻斷隧道口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男人本月5日怒拒為母親買菜，翌日「失蹤」，警方接報協尋失蹤人口報案，調閱附近監視錄影畫面沒看見陳男外出身影，就翻遍陳男住家各角落，當晚就在三樓衣櫃後方儲藏室的堆疊紙箱下找到他，眾人都鬆一口氣。

員林警分局今天表示，陳婦6日晚間八點多抱著孫子向村上派出所報案，指稱下午到學校接孫子放學回家，就沒看見她兒子，房門沒鎖，隨身物品都在，她樓上樓下找人喊人就是找不到，到處向親朋友好及鄰居打聽，大家也說沒看見，陳婦擔心兒子安全，報警協尋。

據了解，陳男最近性格轉變為陰鬱，幾乎足不出戶，情緒十分敏感，陳婦5日要兒子陳男出門買菜，他忽然暴怒拒絕，喃喃自語走回房間不出來。

警方據報後，6日晚間先調閱路口監視畫面，沒看到陳男外出，研判他應該還在家裡，村上派出所員警吳東螢很有耐心從一樓翻找到三樓，每個可能藏身的地方都翻開，最後當晚二個多小時後就在三樓衣櫃後方儲室的堆疊紙箱下面找到裹著棉被躺著，貌似熟睡的陳男，既然行為怪異但安全，陳男的家人再三向警方道謝。

彰化縣大村鄉陳男躲在三樓衣櫃後面儲藏室的紙箱下面，好像熟睡，翻找聲也吵不醒。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉陳男躲在三樓衣櫃後面儲藏室的紙箱下面，好像熟睡，翻找聲也吵不醒。圖／民眾提供

兒子 失蹤 彰化

延伸閱讀

彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

彰化伸港青年住宅增經費、減工項發包仍流標

彰化縣府「旺兔安昌」春聯發放 花壇農會大師揮毫客製化設計

美國火車受困29小時！乘客「以為被綁架還打電話報案」

相關新聞

影／桃園男涉侵占前女友BMW趴趴走 被警專實習生逮個正著

桃園市林姓男子以前女友名義買車，分手後對方多次接獲罰單、欠稅，卻不自己繳清，挨告侵占；警專實習生劉原昊今上午和桃園警分局...

誤認員警指揮受檢而闖紅燈 法官佛心撤紅單

劉姓男子去年3月27日深夜駕車，行經台南後壁區台一線282.5公里處遇上警方臨檢點，劉男稱遵從員警指揮進入臨檢點受檢，卻...

中壢夫婦遭詐欲投資虛擬幣險匯1100萬 2箱行李箱裝現金返家

桃園中壢昨下午3時許，73歲張姓老翁與68歲妻子欲至銀行匯款向友人借的1100萬元投資虛擬貨幣，行員察覺有異且欲匯款帳戶...

失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

彰化縣陳姓男人本月5日怒拒為母親買菜，翌日「失蹤」，警方接報協尋失蹤人口報案，調閱附近監視錄影畫面沒看見陳男外出身影，就...

插隊載客惹糾紛…莽男中山區百貨旁持槍射窗、踹傷運將

計程車司機游姓男子因插隊載客與另車駕駛謝姓男子發生行車糾紛，謝男持空氣槍射擊游男車輛，並趁游男下車將其踹倒，駕車離去，警...

山老鼠趁颱風盜採宜蘭林木 警方查扣7噸重136萬元木材

宜蘭王姓男子從事木材加工業，去年10月尼莎颱風帶來豪大雨，許多珍貴林木被沖刷到河床，王男趁機與同夥盜採，加工成精油販售。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。