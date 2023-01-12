失蹤人口原來在家…警翻找三層樓 他躺堆疊紙箱下被尋獲

彰化縣陳姓男人本月5日怒拒為母親買菜，翌日「失蹤」，警方接報協尋失蹤人口報案，調閱附近監視錄影畫面沒看見陳男外出身影，就翻遍陳男住家各角落，當晚就在三樓衣櫃後方儲藏室的堆疊紙箱下找到他，眾人都鬆一口氣。

員林警分局今天表示，陳婦6日晚間八點多抱著孫子向村上派出所報案，指稱下午到學校接孫子放學回家，就沒看見她兒子，房門沒鎖，隨身物品都在，她樓上樓下找人喊人就是找不到，到處向親朋友好及鄰居打聽，大家也說沒看見，陳婦擔心兒子安全，報警協尋。

據了解，陳男最近性格轉變為陰鬱，幾乎足不出戶，情緒十分敏感，陳婦5日要兒子陳男出門買菜，他忽然暴怒拒絕，喃喃自語走回房間不出來。

警方據報後，6日晚間先調閱路口監視畫面，沒看到陳男外出，研判他應該還在家裡，村上派出所員警吳東螢很有耐心從一樓翻找到三樓，每個可能藏身的地方都翻開，最後當晚二個多小時後就在三樓衣櫃後方儲室的堆疊紙箱下面找到裹著棉被躺著，貌似熟睡的陳男，既然行為怪異但安全，陳男的家人再三向警方道謝。