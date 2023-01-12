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插隊載客惹糾紛…莽男中山區百貨旁持槍射窗、踹傷運將

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

計程車司機游姓男子因插隊載客與另車駕駛謝姓男子發生行車糾紛，謝男持空氣槍射擊游男車輛，並趁游男下車將其踹倒，駕車離去，警方獲報到場時，謝男又返回現場交槍，游男事後不提告，警方後續仍通知謝男到案，依法送辦。

警方調查，56歲謝男1月7日晚上6時許駕駛汽車行經台北市中山區敬業四路、植福路口，美麗華百樂園旁，不滿32歲游姓男子駕車插隊載客，超車上前降下車窗，持空氣槍朝游男車輛左前車窗開1槍，射出BB彈打裂車窗，又趁游男下車查看時，出腳踹向游男，致其受挫傷，犯後駕車離去。

轄區大直派出所獲報派員到場，現場狀況已解除，但游男向員警說明事發經過時，謝男又駕車返回現場，依員警要求交出空氣槍，卻謊稱「回車上拿證件」，趁隙駕車逃逸。

警方表示，游男事後不提告，但經查謝男犯行明確，員警事後通知謝男到案，詢後依恐嚇、妨害自由等罪嫌將謝男移送法辦，因其持有空氣槍等危險物品，另依社會秩序維護法裁罰。

轄區大直派出所。記者李隆揆／攝影
轄區大直派出所。記者李隆揆／攝影

謝男持空氣槍朝游男車輛左前車窗開1槍。記者李隆揆／翻攝
謝男持空氣槍朝游男車輛左前車窗開1槍。記者李隆揆／翻攝

計程車 恐嚇 北市

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