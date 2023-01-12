山老鼠趁颱風盜採宜蘭林木 警方查扣7噸重136萬元木材

宜蘭王姓男子從事木材加工業，去年10月尼莎颱風帶來豪大雨，許多珍貴林木被沖刷到河床，王男趁機與同夥盜採，加工成精油販售。保安警察第七總隊第四大隊日前破獲，共搜出7噸、價值136萬元的木材，以涉嫌違反森林法等罪，將王男5人移送法辦。

警方調查，48歲王男有盜採前科與吸毒習慣，為了購買毒品，與26歲田男和其他3人合夥，偷採古爾溪、蘭陽溪河床上的珍貴林木，田男負責採集，其他3人從旁協助，王男收贓，運到牛鬥、羅東、冬山各處倉庫，再到加工廠製成精油販售。

保七總隊第四大隊長廖正成指出，颱風過後常有山老鼠盜採林木，警方加強巡查，發現夜間不明車輛，疑為盜採者。犯嫌所選地點都是寬大的河床，方便逃逸，警方透過科技手段監控，掌握犯嫌動向後，報請檢察官指揮，10日下午1時許同步搜查11處倉庫與住所。

警方在王男位於羅東的木材加工廠將他抓獲，其他犯嫌也在住所一一落網。警方於牛鬥、羅東、冬山3處倉庫搜出7.119噸重的紅檜、扁柏等珍貴林木，數量之大北部近年罕見，羅東林管處估計價值達136萬元，另外也搜出7.4公克安非他命。王男等犯嫌人贓俱獲，坦承不諱。

警方指出，王男5人於國有林班地內合夥盜採珍貴林木，可處1年以上7年以下有期徒刑，100萬元以上2000萬元以下罰金，加上吸食毒品，依涉嫌違反森林法、毒品危害防制條例及刑法竊盜、侵占等罪移送法辦。