2度火燒台中女監 她落網還不甘心坦言：很不滿！

台中林姓女子情緒不穩出獄後，對台中女子監獄不滿，竟2度火燒女監停車場，第3度縱火則是搞錯地點，而在台中監獄轄內引燃瓦斯桶，後2次犯行被依放火罪判1年6月，法院考量，林女開庭時仍說「對台中女監還是很不滿」，顯有再犯之虞，命她刑之執行完畢令入相當處所施以監護3年，可上訴。

檢警調查，林女出獄後因對台中女監不滿，加上先前2021年2月24日朝台中女監縱火案件，近日收到通知需至醫院接受精神鑑定，2022年4月13日就買汽油、抹布再度跑到女監停車場，隨機朝1輛機車淋灑汽油後點燃縱火逃逸。

隔天林女再犯，改騎車載1個4公斤的瓦斯桶鎖定台中監獄的停車場（林女誤認該處是女監），並當場開瓦斯引燃，所幸台中監獄人員從監視器看到火光趕緊叫人撲滅才未延燒到車輛。警方追查報檢察官指揮，當天下午拘提林女到案送辦。

林女在警詢、偵查及審理均坦承不諱，有相關監視器畫面、火場調查佐證；法院審酌，林女經精神鑑定為思覺失調症，綜合過去生活、疾病史及心理測驗發現有妄想、思考不符現實，現實感缺損且衝動控制不佳等，推測犯時可能受症狀影響，認定辨識行為違法能力下降。

法院參酌醫院精神鑑定報告，加上林女在審理中應答方式、內容及思維模式，堪認她犯本案時，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，因受妄想型思覺失調症影響而顯著降低，依刑法第19條減輕其刑。

法院考量，林女受思覺失調困擾，影響現實判斷及衝動控制而恣意縱火，無視他人生命安全嚴重危害治安，考量她犯後坦承、沒有和解等一切情狀，依2個放火燒燬住宅等以外之他人所有物，致生公共危險罪判她1年6月。

法院也指出，林女在審理過程仍供稱「現在對台中女監還是很不滿」，足見她犯罪動機仍存在，顯有再犯之虞，因此命她應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年，避免再因自身疾病對個人、家庭及社會造成危害。