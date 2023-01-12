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影／桃園男涉侵占前女友BMW趴趴走 被警專實習生逮個正著

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市林姓男子以前女友名義買車，分手後對方多次接獲罰單、欠稅，卻不自己繳清，挨告侵占；警專實習生劉原昊今上午和桃園警分局武陵派出所員警上街巡邏，發現林男開車上街，立刻報告並由警方攔查，詢後全案依侵占罪嫌送辦。

武陵派出所警員邱耀志、黃敬宸及警專實習生劉原昊今上午9時10分許執行巡邏勤務，劉員以警用小電腦查詢周邊車輛，行經復興路與民族路口時，一輛轎車出現遭侵占協尋的異常狀況，劉立即回報，由員警攔查。

駕駛林姓男子（45歲）見員警攔車嚇了一跳，他起初辯稱車輛是跟朋友借的，兩年來都是他在使用，但後來警方調查得知，林男以當時女友(車主)名義購入車輛，車輛一直由林男使用，兩人分手後車輛未過戶林男名下，車主(前女友)多次接獲違規罰單、車輛稅金等單據，聯繫林男均無果，憤而向警方提告侵占，全案依法移請偵辦。

今年22歲的劉原昊表示，這是他第二次實習，上周到武陵所服務，這是他第一次在勤務中尋獲涉及案件車輛，且實際參與學長查緝及偵辦過程，非常有成就感，自己今年即將畢業、加入警察團隊，今天可說是提前開工。

桃園警分局表示，實習生到單位實習，均會指派較有經驗的同仁來帶領，希望透過落實「師徒制」來傳承工作經驗，期待這些未來警界的生力軍，可以為治安及交通等工作做出奉獻，劉員這次表現優異，將會通報學校表揚。

警專實習生劉原昊今天幫助武陵派出所攔查可疑車輛，桃園分局肯定他表現優異，將通報校方表揚。記者楊湛華／翻攝
警專實習生劉原昊今天幫助武陵派出所攔查可疑車輛，桃園分局肯定他表現優異，將通報校方表揚。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子以前女友名義買車，分手後疑因不理會罰單、欠稅，遭對方提告涉侵占，桃園分局武陵派出所員警今天巡邏發現車輛有異常並攔查，詢後將他法辦。記者楊湛華／翻攝
桃園林姓男子以前女友名義買車，分手後疑因不理會罰單、欠稅，遭對方提告涉侵占，桃園分局武陵派出所員警今天巡邏發現車輛有異常並攔查，詢後將他法辦。記者楊湛華／翻攝

實習 侵占 桃園

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