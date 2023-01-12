影／談判不成起糾紛 竟撂人互相砸車洩憤
新北市鄒姓男子不滿日前找王姓男子談判不成，遭對方糾眾砸毀銀色汽車，昨天凌晨依樣畫葫蘆涉嫌動手砸毀王男妻子名下黑色賓士汽車做為報復，昨晚為海山警方循線查獲。警詢後今將鄒男依毀損罪嫌函送法辦。
新北市海山警分局新海派出所昨天下午2時許獲報，一輛停放在板橋區國光街一處收費停車場內的黑色賓士汽車，前擋風玻璃、車窗及後照鏡疑遭人砸毀。經查車主盧姓女子（23歲）表示，該車平日由丈夫王姓男子使用，可能近期與他人發生糾紛有關。
原來19歲鄒姓男子不滿25歲王姓男子拒絕幫忙討債，本月9日凌晨2時許跟友人開車前往王板橋住處理論，狂按門鈴叫罵，驚醒王後約地點談判，但鄒見對方來了2車6人，心虛逃逸卻失控撞車棄車跑掉，王等人見車內無人，掏出棍棒氣憤砸車離去。警方獲報，將砸車王男等6人依毀損、違反社會秩序維護法送辦。
海山警方昨天擴大調閱案發地點周邊路口監視器影像，鎖定涉案車輛，昨晚9時30分在板橋區湳雅夜市附近找到該車及20歲車主黃姓男子，車內查扣作案用球棒1支。
警方深入追查，發現是鄒男不滿其汽車日前遭王男糾眾砸毀，昨天凌晨1時許，向黃男借車代步犯案。警方昨晚循線通知鄒男到案說明， 坦承因本月9日與王男發生糾紛，才會挾怨報復。警詢後今天依毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言