影／談判不成起糾紛 竟撂人互相砸車洩憤

新北市鄒姓男子不滿日前找王姓男子談判不成，遭對方糾眾砸毀銀色汽車，昨天凌晨依樣畫葫蘆涉嫌動手砸毀王男妻子名下黑色賓士汽車做為報復，昨晚為海山警方循線查獲。警詢後今將鄒男依毀損罪嫌函送法辦。

新北市海山警分局新海派出所昨天下午2時許獲報，一輛停放在板橋區國光街一處收費停車場內的黑色賓士汽車，前擋風玻璃、車窗及後照鏡疑遭人砸毀。經查車主盧姓女子（23歲）表示，該車平日由丈夫王姓男子使用，可能近期與他人發生糾紛有關。

原來19歲鄒姓男子不滿25歲王姓男子拒絕幫忙討債，本月9日凌晨2時許跟友人開車前往王板橋住處理論，狂按門鈴叫罵，驚醒王後約地點談判，但鄒見對方來了2車6人，心虛逃逸卻失控撞車棄車跑掉，王等人見車內無人，掏出棍棒氣憤砸車離去。警方獲報，將砸車王男等6人依毀損、違反社會秩序維護法送辦。

海山警方昨天擴大調閱案發地點周邊路口監視器影像，鎖定涉案車輛，昨晚9時30分在板橋區湳雅夜市附近找到該車及20歲車主黃姓男子，車內查扣作案用球棒1支。