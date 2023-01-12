影／路人被撞慘死 休旅車肇逃 公車交會司機見他蛇行
基隆市高姓男子今天清晨開車行經中正路時，疑撞上走在路上的陳姓男子，造成陳男當場慘死。高男涉嫌肇事逃逸途中，對向1名市公車司機發現對方蛇行，車頭毀損，約400公尺又看到車禍現場，猜想是肇事車輛，馬上報案。警方已在約3公里外找到肇事車輛，但未見駕駛人。
車禍發生時在路邊吃米苔目的男子說，先聽到非常刺耳的煞車聲，接著不到1秒的時間，就看到肇事的車子朝他的方向衝過來，還好沒撞上。外出查看，看到陳男慘死，肇事車輛已開走，回想煞車聲，感覺車子開很快。
據了解，因為肇事車輛速度很快，陳男被撞後，疑夾在肇事車輛和停放路旁小貨車間，導致肢體殘缺，血肉模糊，當場死亡。警方在八斗子漁港一街找到肇事車輛時，發現右前車頭嚴重毀損，並疑似有陳男屍塊。
陳男的鄰居說，50多歲陳男每天一早出門搭公車上班前，都會先到超商買咖啡，沒想到走在路上竟遭遇橫禍。肇事人沒有停車處理，逃離現場，實在很可惡。
事故地點在基隆市正濱地區中正路672號前，警方現場採證。調閱道路監視器畫面，看到肇事車輛肇禍後，略往右偏駛，隨後拉回車道，未停車查看駛離現場。
員警查出涉案車輛登記在基隆市新豐街高姓男子名下，前往高家找人時，高男還在睡覺。高說，這輛車是兒子在使用，不知道發生車禍，也不知道兒子去向。
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