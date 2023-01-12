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疑貨車未注意閃避不及致雞飼料散一地 國1幼獅段回堵2公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國道1號北向65.6公里今中午11時許，35歲的張姓聯結車駕駛行駛於中線車道，不過前方回堵因此踩煞車減速，卻遭後方53歲劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避致車輛側翻，導致玉米粉雞飼料散落一地，雙方駕駛酒測值為0，劉男無受傷未送醫，不過造成後方回堵2公里，工務段目前排除散落物中。

該路段為4車道含1輔助車道，張男行駛於中線時，看到前方車輛回堵，漸漸減速，不過後方劉男疑未注意前方已減速，反應不及不慎撞上張男，劉男也向右閃避，導致車輛側翻，玉米粉雞飼料散落一地。

不過劉男受困但無受傷，意識清楚仍可對談，並未送醫，警方對2人實施酒測，酒測值為0，不過占用中線及外側2車道，造成後方回堵2公里，工務段目前積極排除散落物中。

國道1號北向65.6公里今中午11時許，35歲的張姓聯結車駕駛行駛於中線車道，卻遭後方53歲劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避致車輛側翻，導致玉米粉雞飼料散落一地。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向65.6公里今中午11時許，35歲的張姓聯結車駕駛行駛於中線車道，卻遭後方53歲劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避致車輛側翻，導致玉米粉雞飼料散落一地。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向65.6公里今中午11時許，35歲的張姓聯結車駕駛行駛於中線車道，卻遭後方53歲劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避致車輛側翻，導致玉米粉雞飼料散落一地。記者翁唯真／翻攝
國道1號北向65.6公里今中午11時許，35歲的張姓聯結車駕駛行駛於中線車道，卻遭後方53歲劉男駕駛的大貨車撞擊，劉男因向右閃避致車輛側翻，導致玉米粉雞飼料散落一地。記者翁唯真／翻攝

車道 酒測 飼料

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