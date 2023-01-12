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衝火場縮至4分鐘內 嘉市消防還打造「數位指揮管制版」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市政府消防局去年接獲火災報案到抵達現場，時間進化至4分鐘內，消防局指出，一接到報案電話就預先派遣，兩年來縮短1分半鐘，另，開發「數位指揮管制版」，用平板彙整火場資訊，連消防員的氣瓶量都會提醒；今天嘉市城隍廟贈14台平板，市長黃敏惠說，天助自助者，盼救災更加安全。

據統計，嘉市火災的消防人車平均出動到達時間，2019年326秒，2020年264秒、2021年230秒；去年嘉市火災件數67件，另外OHCA累計通報數為288人，成功救回63人。

消防局指出，嘉市60多平方公里，出勤距離大多1公里，要縮短時間，從「接獲報案到離開分隊」著手，當報案電話一提到關鍵字火災，勤指中心打開廣播系統，讓分隊值班台同步聽到報案人，展開準備，且採人車模組化，例如分隊被派遣出動，直接先出大水箱車配小水箱車，簡化指令。

一般火場現場擺有救災白板，市消防局災害搶救科打造「數位指揮管制板」，鏈結各種資源，包括火災場所可能本身有液化石油氣等危險因子、現場溫濕度和風向、人車動員情況等，還計算人員進入火場的時間長度，提醒氣瓶存量。

數位指揮管制板以「搶救進化I+E－幸福全『嘉』守護您」計畫，奪得衛福部高齡友善城市的韌性與創新獎，而此系統需透過平板電腦操作，嘉市城隍廟於消防節前夕，捐贈14台平板電腦、價值25萬元，期許幫助有效管理火災現場。

今於城隍廟舉行諸位神尊暨水德星君祭拜祈福儀式，也結合捐血活動。黃敏惠、消防局長蘇耀星代表受贈平板；黃敏惠感謝廟方維護消防人員生命安全，表示天助自助者，一同為守護嘉市努力。

嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府消防局打造「數位指揮管制板」。圖／嘉義市政府消防局提供
嘉義市政府消防局打造「數位指揮管制板」。圖／嘉義市政府消防局提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。記者林伯驊／攝影
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，供救災時使用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府消防局打造「數位指揮管制板」。圖／嘉義市政府消防局提供
嘉義市政府消防局打造「數位指揮管制板」。圖／嘉義市政府消防局提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，市長黃敏惠（後排右五）代表受贈。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，市長黃敏惠（後排右五）代表受贈。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，市長黃敏惠（右四）代表受贈。圖／嘉義市政府提供
嘉義市城隍廟今天致贈市消防局14台平板電腦，市長黃敏惠（右四）代表受贈。圖／嘉義市政府提供

火災 城隍廟 黃敏惠

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