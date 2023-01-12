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高雄小港5車連環車禍 竟是中巴司機點菸肇禍

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區今天上午發生連撞車禍，蘇姓男子駕駛中型遊覽車跨越雙黃線，撞及對向轎車，導致轎車後方發生連環車禍，共5輛車撞成一團，遭直接撞擊的轎車1名乘客頭部受傷，幸無大礙。確實肇事原因由警方調查中。

今天上午9時許，高雄市某遊覽車公司蘇姓司機駕駛中型巴士，路過小港區沿海一路跨越雙黃線，直接撞上對向1輛紅色轎車；紅色轎車後方的3輛轎車及休旅車來不及煞車，追撞成一團，紅色轎車被中型遊覽車及另輛黑色轎車一前一後撞上，車頭損毀，車上林姓乘客頭部擦挫傷，不願就醫。

5輛車在沿海一路上連撞成團，造成交通受阻。警方接獲報案，到場疏導交通，對5名駕駛人酒測，無酒精反應。1小時後恢復交通順暢。

據悉，員警原本以為蘇姓司機為了超車才越雙黃線，但蘇後來稱，他當時在車上點菸，車子才不慎偏向，跨過雙黃線。確實肇事原因仍待警方調查。

高雄市小港區沿海一路今天發生連環車禍，1輛中型遊覽車跨雙黃線，導致5輛車撞成一團。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海一路今天發生連環車禍，1輛中型遊覽車跨雙黃線，導致5輛車撞成一團。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海一路今天發生連環車禍，1輛中型遊覽車跨雙黃線撞上對向紅色轎車後，紅轎車車頭遭撞毀。圖／讀者提供
高雄市小港區沿海一路今天發生連環車禍，1輛中型遊覽車跨雙黃線撞上對向紅色轎車後，紅轎車車頭遭撞毀。圖／讀者提供

遊覽車 車禍

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