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越籍男載3乘客失控撞電桿身亡 1乘客逃跑警追查身分中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

昨晚11時47分許，1名34歲的梅姓越南籍男子開向台籍友人借的轎車載31歲阮姓男子及30歲黎姓男子及另名身分不詳越南籍男子，行經桃園平鎮中興路110號前，不明原因自撞燈桿後失控撞進一旁工地，梅男無酒駕送醫後仍傷重不治，阮、黎姓男子身體部分擦傷，送醫後無礙，另身分不詳男子警方全力追查中，釐清車禍事故原因。

梅男昨開著與友人借的黑色轎車，疑吃完飯要回梅男家中，行經中興路車速相當快因不明原因失控自撞路邊電桿，之後衝進路旁的工地車輛才停止，只見轎車陷入泥濘當中，擋風玻璃碎裂，車頭嚴重變形，工地的鐵皮也遭撞爛變形。

警、消獲報到場後發現，梅男外科OHCA送醫搶救後傷重不治，經抽血檢驗男未有酒精反應；而黎男為後座乘客識清楚，頭部擦傷，腰、背部疼痛；阮男也同為後座乘客識清楚，頭痛，無明顯外傷，2人送醫之後皆無大礙，而另名移工警方仍追查當中，初步研判不是非法移工，不過正盡力追查該男子身分。

當地鎮興里長黃志杰也在臉書發文表示，昨晚聽到車禍巨響到現場查看，居民表示看到有人逃跑翻牆跳入草叢跑上民宅往後跑跳入水溝內，他和警方一起追人，從涵管、公園再到竹林裡，但對方動作很快，深怕有槍械突襲他會受傷，才作罷，交由警方後續處置。

警方表示，事後在事故地發現的槍枝經查為瓦斯槍，警方正積極協尋身分不明男子，並調查釐清整起事故真相。

梅男開轎車載3阮男及黎男及另名身分不詳越南籍男子，行經桃園平鎮中興路110號前，不明原因自撞燈桿後失控撞進一旁工地，車身嚴重變形。記者翁唯真／翻攝
梅男開轎車載3阮男及黎男及另名身分不詳越南籍男子，行經桃園平鎮中興路110號前，不明原因自撞燈桿後失控撞進一旁工地，車身嚴重變形。記者翁唯真／翻攝
梅姓越南籍男子開轎車載31歲阮姓男子及30歲黎姓男子及另名身分不詳越南籍男子，行經桃園平鎮中興路110號前，不明原因自撞燈桿後失控撞進一旁工地。記者翁唯真／翻攝
梅姓越南籍男子開轎車載31歲阮姓男子及30歲黎姓男子及另名身分不詳越南籍男子，行經桃園平鎮中興路110號前，不明原因自撞燈桿後失控撞進一旁工地。記者翁唯真／翻攝

越南 車禍

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