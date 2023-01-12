影／門鎖故障！雙胞胎男童被反鎖房內母求救 警消破門救援

台中市一對雙胞胎男童因房門鎖故障，被反鎖房內，母親到處找不到鎖匠只好向警求救，台中市清水警分局員警會同消防隊員到場，破門救出這對男童，破門聲也驚動附近鄰居到場關心。

梧棲區一對10歲雙胞男童，本月10日晚上8點，進入自家房間將門關上不小心將門反鎖，男童發現房門打不開，緊張拍門並喊叫求助，男童媽媽白姓婦人在客廳聽到求助聲，該房門喇叭鎖年久使用，造成門栓完全卡住無法打開房門，她立即找尋附近的鎖匠開鎖，但找了5間的鎖匠都聯絡不到人，只好報警求助。

台中市清水警分局梧棲所副所長程士坤及警員黃晨洋獲報後立即趕到現場，也通報消防隊員到場協助，警察和消防隊員試著各式方法仍打不開，一旁的白婦情緒緊張，警方一邊安撫她一邊研究如何開門，最後警、消決定以鐵橇榔頭將喇叭鎖破壞後並撞開房門，成功將2名男童救出，初步檢查兩名孩童身體狀況並無大礙，一旁緊張的白婦鬆了口氣，不斷感謝警、消的幫忙協助。