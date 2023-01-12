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桃園13歲國中生喪父 獨力照顧臥床祖母還籌不出喪葬費

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名黃姓男子日前病故，留下13歲兒子和76歲老母兩人相依為命，大竹派出所協助相驗時發現他們生活窘迫、籌不出治喪費，所長郭堂榮因此聯繫公益團體募得6000元及物資，昨上門關懷致贈，警方也呼籲各界善心人士出手相助。

蘆竹黃姓男子（享年52歲）去年11月16日因中風病故，蘆竹分局大竹派出所員警報請桃園地檢署相驗時，發現在場的死者親屬只有1名年僅13歲的國中生，關心瞭解才得知，這名國中生是死者獨子，在父親撒手人寰後，不僅要自食其力，還要照顧因車禍腿部骨折、在家休養的76歲祖母，兩人生活處境艱難堪慮。

警方進一步了解，黃姓男學生在父親生前臥病在床期間，就已經同時照顧祖母、父親，孝行感人但實屬不易，祖母也無工作收入，兩人僅能依靠每月微薄的低收入戶補助艱困度日。

得知國中生連父親的喪葬費都籌不出後，大竹派出所所長郭堂榮緊急聯繫慈善公益團體「桃園市寒冬送暖協會」，昨並一同前往家宅訪視關心，由協會現場捐助6000元及生活必需飲食用品，暫時緩解燃眉之急。

祖孫兩人相依為命，往後生活仍令人擔憂，郭堂榮也持續向轄內善心人士求援，希望能改善他們的生活。

蘆竹分局呼籲，希望社會各界善心人士伸出援手，盡力協助這對祖孫，意者請洽黃偉雄先生（本案死者胞兄，同樣車禍受傷在家休養，育有一子），電話：0932075905。

大竹所長郭堂榮（左一）牽線桃園市寒冬送暖協會，援助黃姓祖孫6000元及物資濟急，也盼社會各界多出手相助。記者楊湛華／翻攝
大竹所長郭堂榮（左一）牽線桃園市寒冬送暖協會，援助黃姓祖孫6000元及物資濟急，也盼社會各界多出手相助。記者楊湛華／翻攝
桃園蘆竹黃姓男子病故，留下13歲兒子和76歲臥床老母兩人相依為命，警方發現一家人生活困頓，連喪葬費都籌不出，出手相助。記者楊湛華／翻攝
桃園蘆竹黃姓男子病故，留下13歲兒子和76歲臥床老母兩人相依為命，警方發現一家人生活困頓，連喪葬費都籌不出，出手相助。記者楊湛華／翻攝

桃園 國中生 車禍

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