年前送暖！男雙眼失明獨居深山 三峽警長與民團送物資

新北市三、鶯地區幅員遼闊，其中不乏獨居偏遠山區的長者與弱勢民眾，有感於農曆春節將至，三峽警分局長王鴻儒帶領分局員警與慈善團體，前往獨居長者與弱勢家庭贈慰問金及民生物資，希望這些弱勢家庭及獨居長者，能感受年節氣氛過好節。

三峽警分局表示，三峽、鶯歌轄區幅員廣闊，不少是居處偏遠山區的獨居長者及弱勢家庭。由於農曆春節將至，三峽警分局媒合「太陽慈善功德會」、「福加針織企業社」等慈善團體，一起前往轄內獨居老人及弱勢家庭慰問，除了頒贈慰問金，還提供毛毯及食品等民生物資，希望大家一同感受年節氣氛。

三峽警分局長王鴻儒表示，在走訪慰問過程，一位深居山林的「沈老先生」令他印象深刻，眾人行車前往，得須經過蜿蜒山路，到訪得知，沈老自幼雙眼失明獨居深山，看著他佝僂身軀、家境清苦，讓前訪員警們多所感嘆。

王鴻儒說，這次鑑於農曆春節將到，除前往關心慰問轄內弱勢家庭及獨居長者外，藉由結合民力、善心人士提供適切關懷、協助與照顧，讓他們也能同感過年的氣氛。警方將持續關懷獨居老人及弱勢家庭不會間斷。