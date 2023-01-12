影／台南鹽水溪橋路口轎車擦撞機車 騎士骨折受傷
台南北區中華北路與文賢路口前天上午約7時許發生交通事故，楊姓女子駕駛轎車，由鹽水溪橋疑違規左轉中華北路，與許姓男子所騎機車沿文賢路直行發生碰撞，造成許男骨折，送醫治療後無大礙，經警方調查，雙方均無酒駕情事，警方說，肇事原因仍由分局調查中。
據附近路口監測器畫面發現，該路口值上下班時段，中華北路與文賢路口，有左轉專用燈號，行經直行車輛速度也快，唯現場陸續有兩輛轎車疑違規左轉，楊女轎車隨後也跟著左轉，未料，與許男直行機車撞著正著。
警方調查，楊女駕駛轎車由鹽水溪橋左轉中華北路，與許男所騎乘的機車沿文賢路直行發生碰撞，造成許男骨折，送醫治療後無大礙，初步調查雙方均無酒駕情形。
警方指出，肇事原因由分局調查中，且呼籲用路人確實遵守交通安全規則，行經路口務必「慢、停、讓」，避免交通事故發生。
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