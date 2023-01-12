高雄格鬥賽傷者宣告死亡 警方函送主辦方等4人

高雄左營區真武會館1月7日舉辦格鬥比賽，29歲選手林姓男子遭對手擊倒，送醫4天後，昨天晚間不治。今天警方通報橋頭地檢署相驗，將釐清發生原因，並依過失傷害致死罪嫌，將林的對手白姓男子等4人函送橋頭地檢署偵辦。

高雄市警左營分局函送的對象，包括白姓男子（25歲）、主辦方「拳願娛樂」2名合夥人邱姓男子（20歲） 、莊姓男子（26歲），以及場地提供人陳姓男子（23歲）等4人。

據了解，「拳願娛樂」1月7日在高雄市左營區新莊仔路「真武會館」舉辦格鬥賽，林姓男子遭對手白姓男子一拳擊中倒地，起身後頭部受傷，賽後突然陷入昏迷，經主辦方送高雄榮總醫院急救，日晚間8時10分不治-

白姓男子經警方約詢到案，表示比賽時，出拳打中林姓男子，看不出異狀，「很遺憾發生憾事」。