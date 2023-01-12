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高雄警探訪長者送暖食　憂受詐騙頻叮嚀

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄仁武分局仁美派出所轄區，位於鳥松區丘陵處，住戶多高齡長者，平時獨居或家境清寒，少有人陪伴。因應農曆新年即將到來，仁美派出所所長王昇弘結合轄區4個里，以及圓照寺、小南海觀音寺、紫竹寺3間宮廟，推動「春前送暖、你我相伴」歲末關懷計畫。

首波活動由仁美所剛到任的副所長鍾奇全，偕員警、里長及慈濟志工，在於10日中午，帶愛心午餐，到坔埔里逐戶關心年長者及清寒家庭的健康、生活，並殷切叮嚀保暖、留意詐騙電話以及注意交通安全，告知長者有問題都能聯絡警方，會盡速提供協助。

訪視中，遇弱勢家庭因低收、身心障礙等因素，急需救助或相關資源介入者，警方也主動轉介慈濟志工安排探訪，提供所需協助。

仁武警分局呼籲，年前期間，警方除了加強維護治安，保障民眾安全，也會結合社福單位、轄區宮廟、民間善心人士，主動關懷轄區弱勢族群；如有居民生活需要幫助，可以主動向派出所及社福機構聯絡，會盡力協調資源幫忙。

高雄仁武分局仁美派出所員警，偕里長、慈濟志工，帶愛心便當逐戶關心轄區長者、弱勢族群。記者林品君／翻攝
高雄仁武分局仁美派出所員警，偕里長、慈濟志工，帶愛心便當逐戶關心轄區長者、弱勢族群。記者林品君／翻攝
高雄仁武分局仁美派出所員警，偕里長、慈濟志工，帶愛心便當逐戶關心轄區長者、弱勢族群。記者林品君／翻攝
高雄仁武分局仁美派出所員警，偕里長、慈濟志工，帶愛心便當逐戶關心轄區長者、弱勢族群。記者林品君／翻攝

慈濟 保暖 獨居

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