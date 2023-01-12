鶯歌所犬「平安」出任務 化身宣導大使要民皆「平安」
新北市三峽警分局鶯歌分駐所飼養所犬「平安」已有多年，鑑於農曆春節將至，為加強民眾交通安全觀念，從這周二（10日）開始，牠化身交通安全宣導大使，利用週末假日時間進駐鶯歌陶瓷老街，配合員警一起對來往遊客宣導交通安全及春節交通疏導訊息，讓民眾行車皆能「平安」。
三峽警分局表示，鶯歌分駐所飼養所犬「平安」，因受警察工作影響，不時陪同員警「執勤」，尤其面對身分陌生的人士接近，透過牠敏銳嗅覺及特珠眼神交會，總讓員警意外察到可疑人、事、物。雖未受過正規警犬訓練的牠，但在基層員警的眼裡，卻已堪比警犬，成為分駐所內不可多得的夥伴。
有鑑於農曆春節將至，無照駕駛、酒駕、闖紅燈與嚴重超速等行為，於春節期間列為專案取締項目。加上惡意、重大的違規，往往為重大肇因之重點，不但害人害己，也造成不少家庭破碎。
所以特別出動「平安」化身交通安全宣導大使，從這周二（10日）開始，利用週末假日時間，進駐鶯歌陶瓷老街所設置的「春節機動派出所」，配合員警一起宣導行車禮讓、行人安全意識、交通疏導等多種項目，以加強民眾對交通安全的觀念。
另外，三峽警方從1月份開始，陸續實施多場路檢及取締酒駕勤務，除增加路檢次數，保護民眾行車及安全外；另規劃春節期間三峽民生市場及鶯歌建國路市場周邊、三鶯交流道及各風景區的交疏管制及替代措施，相關訊息請民眾搜尋臉書《警警相繫三鶯線》，預先掌握春節交通動態。
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