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詐團車手黑吃黑降級人頭戶 遭類台版柬埔寨對待
高雄洪姓男子涉嫌當詐騙集團車手，取款後因私吞百餘萬元贓款，遭詐團以類「台版柬埔寨」方式拘禁，並將他的銀行帳戶轉當人頭戶，洗錢近1700萬元詐款。警方追查拘禁他的幕後集團，查獲陳姓、柯姓2男子涉案，將全案依洗錢防制法、詐欺、妨害自由等罪嫌移送法辦。
據了解，詐騙集團利用提供「飆股」名義，騙人踩入投資陷阱，由陳姓（32歲）、柯姓（46歲）2男子等人找人頭帳戶涉嫌洗錢。去年6月間，33歲的洪姓男子向綽號「想哥」的男子貸款，並透過想哥找工作還錢，才被介紹加入陳姓男子旗下，成為詐團車手。
去年7月中旬，詐騙集團趁受騙人還沒發覺遇詐之前，由陳涉嫌指示洪姓男子提領200萬元詐款；洪因缺錢「黑吃黑」，提款後私吞100多萬元，部分還欠債、部分自己花，但不久就被陳、柯等人挾持痛毆，拘禁高雄市大寮、林園一帶的工廠8天。
詐團將洪由車手降級為人頭戶，強迫他交出銀行帳戶、金融卡，利用他的銀行帳戶接收詐款。去年7月底，由柯帶他到高雄市楠梓區某銀行領贓款，但被行員發現有異，報警查捕他到案，柯趁隙逃逸。洪後來獲交保，擔心陳、柯等人再找他，去年8月逃出國，直到12月才回國。
警方帶他溯源查緝上游集團，上周分別在、高雄市鳳山、大寮2地，逮捕陳、柯2人，查出他們已利用洪的帳戶，涉嫌為詐團洗錢近1700萬元，受騙人至少16人。全案移送橋頭地檢署偵辦，陳2萬元交保、柯獲請回。
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