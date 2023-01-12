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目睹女友爛醉吐到不醒 他怕通緝曝光落跑 卻害對方殞命

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鄭姓男子和楊姓女子喝了一整晚的酒，隔天見她到醉到叫不醒，床頭邊還有一攤嘔吐物，卻只擔心自己通緝犯身分曝光，拋棄無自救力的她而逃逸，致成冰冷遺體。檢方解剖發現楊女酒精中毒，認為鄭男延誤救醫，依遺棄致死罪嫌起訴他。

檢警調查，鄭男（38歲）去年6月29日和楊姓女友在西屯的住家喝酒，下午1點多見對方喝太多整個人陷入泥醉，並躺臥在床上昏睡，另一頭還有她的嘔吐物，鄭發現異狀用手去搖喚楊女都沒有反應。

檢方認為，鄭男當下主觀雖無致楊於死故意，但客觀上應可預見楊女因酒醉嘔吐而無自救力的處境，根據當下也僅有他們2人在屋內，等同只有鄭可以即時施以救護，但他卻只因怕通緝犯身分曝光，沒有立刻打119報案只告知楊的姊姊後，隨即將大門感應磁扣交給管理室就逃逸。

直到當晚7點多，楊女的姊姊到該住處才驚覺妹妹倒臥在床上一動也不動，緊急叫救護車但消防人員趕赴現場確認楊女已經明顯死亡。

經法醫解剖楊女遺體，發現她是因急性酒精中毒，才引起嘔吐、昏迷中毒休克，併有引起瀰漫性血管內凝血症死亡，鄭男顯有延誤緊急救護時機導致楊女喪命。

檢方訊時，鄭坦承和女友從前一天就開始喝酒，到29日中午12點多發現楊女一直睡叫不醒，但擔心自己報案或叫救護車通緝犯身分會曝光，所以僅透過朋友聯繫楊的姊姊，也沒等她回覆自己就先離開。

楊的姊姊也證稱，後來有接到鄭男電話，他說楊女狀況不好一直吐，但仍怕通緝身分曝光才沒報案；檢方同時調閱通話紀錄、社區監視器等證據，認定鄭男犯嫌明確。

檢方偵結依刑法第293條遺棄致死罪嫌起訴鄭，並建請法院審酌鄭、楊為男女朋友關係，在目擊楊女因酒醉身體極度不適下，仍擔心自己通緝身分而未即時救護才發生憾事，罪行非輕，請審酌適當刑度。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

檢方依遺棄致死罪嫌起訴鄭男。記者曾健祐／攝影
檢方依遺棄致死罪嫌起訴鄭男。記者曾健祐／攝影

通緝 中毒 救護車

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