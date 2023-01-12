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台74線超車不慎釀擦撞 小貨車翻覆警巧巡經救援

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子5日駕駛貨車行經台74時，因前方轎車突然變換車道，林男反應不及，發生碰撞後，林車翻覆在現場，當時台中市交大二中警員正好巡經該處，馬上給予協助，防止二次事故與交通壅塞。

台中市交大第二中隊小隊長李文欽、警員王慶立，5日上午8時許，巡邏經過台74線往彰化方向8.2公里處時，發現一輛轎車與貨車的交通事故，貨車側翻在現場，造成滿地油漬，林姓男子（37歲）從車內爬出，手腳有擦挫傷，心有餘悸。

林男向警方表示，當時他是直行車輛，因為前方的轎車突然變換車道，導致他反應不及，車頭撞到前車的車尾後翻覆。

警方調查，林姓貨車司機與轎車王姓駕駛（41歲），都無酒精濃度，初判肇因是變換車道不當、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

不過因當時正值上班時間，加上事故現場有油漬、水管等物品，警方擔心發生二次事故，因此在場指揮交通，待現場事故排除且清理完畢後，恢復勤務，林男經送醫後也無大礙。

台中市交大呼籲，駕駛人行車應注意保持安全車距，才有足夠的反應時間，隨時注意車前狀況，變換車道應提前打方向燈，注意後視鏡，確定安全後始可變換車道，以免發生追、擦撞事件，確保行車安全。

台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝
台74線5日發生貨車、轎車的交通事故，貨車側翻在現場流出滿地油漬，交大二中巡經該處，協助排除路況。記者陳宏睿／翻攝

車道 台中市

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