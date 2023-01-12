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9旬婦網格線過馬路遇曳引車視線死角 遭輾亡

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園大溪介壽路昨下午3時50分許，1名91歲的詹姓老婦欲橫越馬路時，不慎遭原停駛後起步的53歲寧姓男子駕駛的營業曳引車右前輪輾壓，詹婦當場不治，寧男酒測值為0，警詢後依過失致死罪函送桃園地檢署偵辦。

寧男由介壽路直行往八德方向行駛，詹婦拖著一菜籃，欲穿越網格線的馬路缺口，詹婦慢慢向前走進入寧男的視線死角，寧男依號誌起步，不慎曳引車右前輪輾壓到詹婦，讓詹婦當場生亡。

警方獲報到現在發現，地上佈滿血跡場面怵目驚心，且詹婦拖著的菜籃也嚴重凹毀，寧男酒測值為0。

大溪警分局初步調查，寧男未注意車輛周邊動態，詹婦未依規定行走人行穿越道造成事故發生，警詢後寧男依過失致死罪函送桃檢偵辦。

警方呼籲，行人穿越馬路應依規定行走人行穿越道並隨時注意來車，另駕駛大型車輛更應隨時注意車輛周邊動態，以免發生意外。

詹婦過馬路缺口進入曳引車視線死角，下秒遭輾當場身亡。記者翁唯真／翻攝
詹婦過馬路缺口進入曳引車視線死角，下秒遭輾當場身亡。記者翁唯真／翻攝
詹婦遭曳引車輾過當場身亡，地上留下大片血跡及變形菜籃。記者翁唯真／翻攝
詹婦遭曳引車輾過當場身亡，地上留下大片血跡及變形菜籃。記者翁唯真／翻攝
詹婦過馬路缺口進入曳引車視線死角，下秒遭輾當場身亡。記者翁唯真／翻攝
詹婦過馬路缺口進入曳引車視線死角，下秒遭輾當場身亡。記者翁唯真／翻攝

桃園

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