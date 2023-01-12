高齡中風男子無維生能力 台中警與里長合助52戶弱勢家庭

台中市后里區翁姓男子中風無法工作，未婚無子女，中風無維生能力，后里區后里里長楊春明與義里派出所長紀適華，結合各慈善單位與熱心民眾關懷送暖，共募數十萬元，分送紅包和民生物資給轄內50多戶弱勢家庭，讓他們也能過好年。

大甲警分局義里派出所與轄內后里里辦公處及后里社區發展協會、泉州宮、后里農會、中市議員邱愛珊服務處、豐興鋼鐵等私人和企業，近日陸續發放物資給轄內低收、身心障礙、弱勢家庭。