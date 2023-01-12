美籍船員要到台中港三井outlet被載到麗寶outlet 台中警解危

一名美籍船員凌晨聚餐後要回台中港，向計程車司機說要到有摩天輪和超商的地方，司機詢問是否為麗寶outlet，船員說對，他被載到麗寶outlet時直搖頭，司機求助台中市大甲警分局，透過詳細翻譯，才知船員要找的地方是台中港三井outlet，二處outlet都有摩天輪和超商。

來自美國籍船員Davis因船舶停靠台中港數日，本月8日他凌晨參加聚會結束要回到台中港，向計程車司機表示自己要到有摩天輪和7-11超商的地方，司機詢問是否為麗寶outlet，Davis確定沒錯，當司機開抵麗寶時，Davis卻一直搖頭，表示不是這裡，司機因語言隔閡無法溝通，只好帶他到大甲警分局月眉派出所請求協助。

月眉派出所警員曾凱鈴了解對方是船員，關鍵字「摩天輪」、「7-11超商」，直覺想到指的應該是台中港三井outlet，但因Davis很緊張，英文口音很重，員警為了更確定他真正目的地，立即打電話給精通英文的台中市警察局外聘心理諮商師陳熙所長幫忙，透過視訊連線，首先安撫Davis焦急情緒，確定Davis職業是水手，確定要返回的是台中港沒錯，警民連線成功解決問題，也讓Davis平安抵達到港口，繼續他的海上工作。