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新竹縣展開春安工作 楊文科親自發慰問金感謝警義交

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣警察局已展開為期30天的「加強重要節日安全維護工作」，今年春安重點仍在於治安平穩、交通順暢、民眾安心，縣長楊文科昨晚特別前往警局向義警、民防、義交慰問，感謝這群伙伴犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作。

楊文科表示，由於有警義消們默默的付出，才能夠讓警察工作更順利展開，也因為這種無私的付出和愛鄉愛民的工作熱忱，讓新竹縣可以實現「安心家園」的美好願景，讓全體縣民能安心過好年。

楊文科也偕同議長張鎮榮、副議長王炳漢、義勇警察大隊長魏政方、民防總隊民防大隊長呂理展、義勇交通警察大隊長劉元順及警察局長楊哲昌，昨晚前往新竹縣5個分局各的1處派出所慰問警察同仁。

5處派出所分別是新湖分局山崎派出所、竹北分局竹北派出所、新埔分局新埔派出所、橫山分局芎林分駐所及竹東分局竹東派出所，慰問年節期間執行安全維護工作的基層員警及協勤民力，並致贈慰問品，慰勉執勤辛勞。

楊文科期勉警察及義警、民防、義交、守望相助隊的民力伙伴，能秉持「警民一體」的理念，通力合作，共同達成治安平穩、交通順暢、民眾安心的目標，讓轄內民眾都能平安快樂過新年。

楊文科（中）向新竹縣各義交大隊慰問，感謝民力伙伴協助春安工作。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科（中）向新竹縣各義交大隊慰問，感謝民力伙伴協助春安工作。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科（右2）與議長張鎮榮（左2）一同向警義交慰問，感謝民力伙伴協助春安工作。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科（右2）與議長張鎮榮（左2）一同向警義交慰問，感謝民力伙伴協助春安工作。記者巫鴻瑋／攝影

警察 楊文科

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