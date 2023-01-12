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影／基隆死亡車禍畫面曝光 休旅車肇逃 駕駛人完全沒停
基隆市保全公司陳姓主管今晨出門，準備搭公車去上班時，遭高速行駛的休旅車撞上，送醫不治。警方調閱現場監視器畫面，看到肇事車輛撞上陳男後，略往右偏駛，隨後拉回車道。駕駛人未停車查看，開車離開現場。
50多歲陳男今晨5分半多出門上班，先到便利超商買咖啡，接著準備到對向站牌處公車時，被白色休旅車撞上。消防局獲報派員前往救護送醫，醫師急救無效，宣告死亡。
警方封鎖車禍現場採證，並調閱道路監視器畫面，查出白色肇事轎車沿中正路，從正濱地區開到八斗子後，把車停在漁港一街路旁，下車逃逸。肇事車輛右前車頭有明顯撞擊痕跡，車身嚴重毀損。
高姓車主接獲警方通知出面說明，表示這輛車是兒子在使用，不知道為什麼會發生車禍。
車禍發生時在路邊吃米苔目的男子說，有聽到非常刺耳的煞車聲，接著不到1秒的時間，就看到肇事的車子朝他方向衝過來。聽那煞車聲，感覺車子開很快。
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